Guardian Capital : conclut un accord pour la vente de Worldsource Wealth Management Inc. au Groupe Desjardins

Cette acquisition consolide la place qu'occupe Desjardins à l'échelle du Canada en gestion de patrimoine et en assurance de personnes, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. En assurance individuelle, nous renforcerons notre accès au marché, en plus de nous positionner comme un leader en distribution indépendante au Canada. Également, grâce aux cabinets en fonds communs et en valeurs mobilières, nous pourrons faire grandir nos activités en distribution de produits en épargne individuelle. Globalement, nous visons à desservir encore plus de

Après la clôture de la transaction, Desjardins prévoit opérer les sociétés acquises comme des entités autonomes. Les équipes de direction et le personnel actuels demeureront en poste. Les sociétés continueront de respecter un principe qui se veut fondamental pour les conseillères et les conseillers, soit le maintien de leur indépendance quant aux produits et aux solutions qu'ils peuvent proposer à leur clientèle.

Cette acquisition positionnera Desjardins comme un leader canadien en distribution indépendante, avec plus de 2 G$ de primes d'assurance vie en vigueur et 43 G$ en actif sous gestion, réparti dans des fonds communs, des fonds distincts et des valeurs mobilières, au 30 juin 2022.

IDC, WFM et WSI desservent plus de 5 000 conseillères et conseillers à l'échelle du Canada, œuvrant dans la distribution indépendante en produits d'assurance et d'épargne individuelle.

Worldsource Financial Management inc. (WFM), un réseau de distribution de fonds communs de placement;

IDC Worldsource Insurance network inc. (IDC), l'un des plus importants regroupements d'agents généraux en assurance au pays;

Montréal et Toronto, le 30 novembre 2022 - Le Mouvement Desjardins (« Desjardins ») et Guardian Capital Group Limited (« Guardian ») (TSX : GCG) (TSX : GCG.A), ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'ententes définitives (« les ententes d'achat ») visant l'acquisition par Desjardins des activités de distribution en assurance, en fonds communs et en valeurs mobilières de Guardian. Plus précisément, Desjardins se porte acquéreur des entités suivantes :

Desjardins s'engage à maintenir l'indépendance des conseillères et des conseillers, et compte conserver en place l'équipe de direction et le personnel des sociétés acquises.

Cette transaction consolidera la position de Desjardins dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l'assurance de personnes, en plus de renforcer sa stratégie de croissance dans l'ensemble du marché canadien.

Desjardins accélère sa croissance pancanadienne avec l'acquisition stratégique des activités de distribution en assurance, et des cabinets en fonds communs et en valeurs mobilières de Guardian Capital Group Limited, un joueur de premier plan.

Canadiens et de Canadiennes, et d'atteindre une taille qui nous donnera plus de moyens financiers pour innover et investir dans l'amélioration des produits et services que nous offrons à nos membres, clients, conseillères et conseillers.

Les trois sociétés acquises cadrent bien avec les valeurs et l'engagement de Desjardins : elles joindront leurs efforts pour gagner le cœur et la confiance des membres et des clients. Elles pourront continuer de miser sur leur croissance exceptionnelle, pour continuer d'offrir un service supérieur à leurs clientèles, via les réseaux indépendants. Nous sommes très heureux de cette future collaboration avec la direction et les employés des sociétés, ainsi qu'avec les conseillères et conseillers des réseaux concernés. Nous voulons les soutenir dans la poursuite de leur impressionnante lancée », conclut-il.

Nous sommes fiers de la qualité des sociétés que nous avons bâties. Notre succès est attribuable à notre patience et à notre capacité à bâtir des relations durables avec les conseillères et les conseillers, basées sur la confiance. Tout cela a été rendu possible grâce au leadership solide, au dévouement et aux efforts concertés de notre direction, de notre personnel et des conseillères et conseillers, souligne George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian. Nous sommes rassurés de savoir que le Mouvement Desjardins prendra notre relève à la tête de ces sociétés, ajoute-t-il. Desjardins a la vision, les ressources et la volonté à long terme pour offrir au personnel ainsi qu'aux conseillères et conseillers un environnement dans lequel ils pourront s'épanouir et atteindre des sommets encore inégalés.

Cette transaction dégage une valeur significative pour les actionnaires de Guardian, tout en nous permettant de simplifier nos activités et de les recentrer sur une activité cœur, soit la gestion d'actifs. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer d'élaborer des solutions de placement de première classe et de veiller à la croissance de nos activités dans ce segment, et ce, pour toutes nos clientèles, qu'elles soient institutionnelles, individuelles ou en gestion privée », termine-t-il.

En vertu des ententes d'achat, la transaction se chiffre à 750 M$, sous réserve des ajustements de prix d'achat habituels, et dont une partie sera distribuée aux actionnaires minoritaires d'IDC. En plus du produit de cette transaction, Guardian possédait à la fin du dernier trimestre, soit le 30 septembre 2022, un portefeuille évalué à 648 M$.

Le Mouvement Desjardins va quant à lui accélérer sa stratégie de croissance pancanadienne, qui constitue l'une de ses priorités depuis quelques années. L'acquisition des activités canadiennes de State Farm en 2015 a déjà fait de cette coopérative le deuxième assureur de dommages au pays. Plus récemment, en 2017, son partenariat avec les cinq centrales provinciales des coopératives d'épargne et de crédit du Canada et CUMIS a mené à la création de Patrimoine Aviso, qui administre et gère plus de 100 G$ d'actif et qui est maintenant l'un des principaux gestionnaires de patrimoine indépendants au pays.

La clôture de la transaction devrait être officialisée au cours du premier trimestre de 2023, sous réserve des conditions de clôture d'usage, dont les approbations réglementaires requises. Une copie des ententes d'achat sera rendue disponible par Guardian dans le SEDAR.

BMO Marché des capitaux a agi comme conseil financier auprès de Guardian et a fourni une attestation d'équité à son conseil d'administration. Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. et KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. agissent respectivement à titre de conseils juridiques et fiscaux auprès de Guardian. Desjardins Marché