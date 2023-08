Gubre Fabrikalari TAS (Gubretas) est une entreprise basée en Turquie qui produit et commercialise des engrais chimiques, notamment des engrais solides, des engrais liquides, des engrais en poudre et des engrais organiques. Elle fournit également des services d'analyse des sols aux agriculteurs, les conseillant sur l'engrais approprié à utiliser. Les activités de production de la société sont principalement réalisées dans ses installations de Yarimca, composées de trois usines, ainsi que d'installations d'ensachage, d'entreposage et de stockage. En outre, les engrais liquides et en poudre sont fabriqués dans son usine d'Izmir, et l'ensachage et le stockage à Izmir, Iskenderun et Samsun. En outre, la société propose également des services de chargement et de déchargement. Les sociétés affiliées et les filiales de la société comprennent, entre autres, Razi Petrochemical, Negmar Denizcilik Yatirm AS et Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AS.