GUD Holdings Limited est une société basée en Australie qui possède un portefeuille de sociétés dans les secteurs du marché secondaire de l'automobile et des produits de l'eau. Les principaux marchés de la société sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ses secteurs d'activité comprennent l'automobile, Auto Pacific Group (APG) et Davey. Le segment Automotive concerne les filtres pour automobiles et poids lourds pour les voitures, les camions, les équipements agricoles et miniers, les pompes à carburant et les produits associés pour le marché secondaire de l'automobile. Ses marques pour le marché secondaire de l'automobile comprennent Ryco Filters, Wesfil, Narva, Projecta, Injectronics, Goss et Permaseal. Le segment APG comprend la fabrication et la commercialisation d'accessoires de remorquage, d'accessoires fonctionnels et de produits associés pour le marché secondaire de l'automobile et les fabricants d'équipement d'origine (OEM). Le segment Davey comprend les pompes et les systèmes de pression pour l'eau domestique et agricole, les pompes de transfert d'eau, les produits de piscine, les contrôleurs de bain de spa, ainsi que les pompes et les équipements de purification de l'eau.