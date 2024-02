GUD Holdings Limited est une société basée en Australie qui possède un portefeuille d'entreprises dans le secteur des pièces détachées automobiles. Les principaux marchés de la société sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ses secteurs d'activité sont l'automobile et Auto Pacific Group (APG). Le segment Automotive concerne les filtres automobiles et lourds pour les voitures, les camions, les équipements agricoles et miniers, les pompes à carburant et les produits associés pour le marché de l'après-vente automobile. Ses marques pour le marché de l'après-vente automobile comprennent Ryco Filters, Wesfil, Narva, Projecta, Injectronics, Goss et Permaseal. Le segment APG comprend la fabrication et la commercialisation de remorques, d'accessoires fonctionnels et de produits associés pour le marché de l'après-vente automobile et les fabricants d'équipements d'origine (OEM). La société distribue également les produits d'éclairage Vision X et d'autres produits par l'intermédiaire de son réseau de clients d'origine et d'après-vente sur les marchés européens.

