GUERBET : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022

Villepinte, le 27 septembre 2022 – Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier semestriel 2022.



Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.guerbet.com , dans la rubrique « Investisseurs – Présentations, Rapports et Information réglementée ».

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

20 octobre 2022 après bourse

A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 732 millions d’euros en 2021. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Contacts :

Guerbet

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33 (0)1 45 91 50 00 / jerome.estampes@guerbet.com

Claire Lauvernier, Directrice de la Communication +33 (0)6 79 52 11 88 / claire.lauvernier@guerbet.com

