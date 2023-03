GUERBET: Résultats annuels 2022

Résultats annuels 2022



Activité

Chiffre d’affaires annuel : 753,3 M€, en hausse de 2,9% (-1,1% à TCC 1 )

) Dynamique soutenue en Asie et pour l’Imagerie Interventionnelle ; impact négatif des décalages de production sur le site de Raleigh

Rentabilité en ligne avec les attentes

La marge d’EBITDA retraité 2 ressort à 13,8%, dans le haut de la fourchette de 13 à 14% annoncée en octobre dernier



Perspectives 2023

Chiffre d’affaires : croissance attendue supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC 1 Marge d’EBITDA retraité 3 attendue autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%)







Villepinte, le 22 mars 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2022. Le chiffre d’affaires annuel ressort à 753,3 M€, en hausse de 2,9% par rapport à 2021, incluant un effet de change favorable de 29,3 M€ lié pour près de moitié (14,2 M€) à l’appréciation du dollar. A taux de change constant (TCC1), l’activité du Groupe est en recul de 1,1% sur l’année écoulée.

Cette évolution du chiffre d’affaires résulte à la fois de :

La baisse ponctuelle des cadences de production sur le site de Raleigh (Caroline du Nord) en raison de difficultés de recrutement subies sur le premier semestre et des délais de formation nécessaires des personnes recrutées,

De l’adaptation des lignes de production afin d’y prioriser la fabrication d’EluciremTM, qui a reçu de la FDA son autorisation de mise sur le marché le 21 septembre dernier, autorisation obtenue après une procédure « fast track ». Cette décision stratégique a principalement affecté à court terme la production d’Optiray® et les références seringues préremplies, impactant ponctuellement l’ensemble des marchés sur lesquels sont vendus ces produits.





1 A taux de change constant (TCC) : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes en Chine et hors indemnités perçues dans le cadre de la rupture du contrat avec Merative.

3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.





Sur la zone Amériques en particulier, la baisse du chiffre d’affaires annuel (-7,5% à TCC) est intégralement due à la contraction des volumes liée aux décalages de production à Raleigh.

Sur la zone EMEA, l’activité a reculé l’an passé de -1,9% à TCC, en lien avec la baisse réglementaire des prix en France et l’arrêt en novembre 2022 de l’activité commerciale en Turquie.

En Asie, la croissance très soutenue (+8,5% à TCC) a été portée par l’accélération des ventes en Chine (+45,6%), marché qui a pleinement profité de la distribution en direct déployée à partir du deuxième trimestre.

Par activité, l’évolution du chiffre d’affaires annuel en Imagerie Diagnostique (-2,2% à TCC) résulte :

Pour le pôle IRM , d’une progression des ventes (+1,7% à TCC) dans le sillage de la hausse des volumes et sur fond d’érosion négligeable des prix, malgré la commercialisation du générique du Dotarem® aux Etats-Unis.

, d’une progression des ventes (+1,7% à TCC) dans le sillage de la hausse des volumes et sur fond d’érosion négligeable des prix, malgré la commercialisation du générique du Dotarem® aux Etats-Unis. Pour le pôle Rayons X, d’un repli annuel (-4,4% à TCC) dû à la baisse des volumes d’Optiray®, tandis que les ventes de Xenetix® sont restées très bien orientées tout au long de l’année.

En Imagerie Interventionnelle, la dynamique est également restée très positive en 2022 (+8,1% à TCC) grâce aux ventes de Lipiodol®, qui n’ont cessé d’accélérer à partir du deuxième trimestre.

En millions d’euros

Comptes consolidés (normes IFRS) 2021

Publié 2022

Publié Chiffre d’affaires 732,1 753,3 EBITDA * 105,1 103,1 % du chiffre d’affaires 14,4% 13,7% Résultat opérationnel 38,7 (18,2) % du chiffre d’affaires 5,3% NS Résultat net 32,6 (41,1) % du chiffre d’affaires 4,5% NS Endettement net 217,8 270,4

* EBITDA = Résultat opérationnel + dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions.

N.B. : Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Bonne tenue de la marge d’EBITDA face à l’inflation

Guerbet est parvenu en 2022 à préserver sa rentabilité opérationnelle en faisant preuve d’une grande discipline financière afin de compenser l’impact de la forte inflation subie sur certains coûts. Ces efforts de maitrise des coûts, qui se sont notamment matérialisés par une hausse contenue des frais de personnel (+3,4%) malgré les tensions salariales aux Etats-Unis, ont limité le tassement de la marge d’EBITDA. En publié, son taux s’établit à 13,7% du chiffre d’affaires en 2022, contre 14,4% l’exercice précédent. En ligne avec la fourchette de 13 à 14% annoncée en octobre dernier, le taux de marge d’EBITDA retraité s’établit à 13,8%. Cet agrégat s’entend hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes en Chine, et hors indemnités perçues dans le cadre de la rupture du contrat avec Merative (ex-IBM Watson), intervenue en novembre dernier.

Dépréciations d’actifs significatives en lien avec les nouvelles priorités stratégiques

Au 31 décembre 2022, le résultat opérationnel du Groupe ressort négatif à hauteur de -18,2 M€, une évolution intégralement due à des éléments sans impact sur la trésorerie. Comme annoncé en février dernier, et en lien avec les nouvelles priorités stratégiques dévoilées en début d’année pour l’Imagerie Interventionnelle et l’Intelligence Artificielle, Guerbet a constaté, au titre de l’exercice 2022, d’importantes dépréciations d’actifs se rapportant d’une part à Accurate Medical Therapeutics et Occlugel, et d’autre part aux logiciels développés avec IBM Watson. Les dépréciations liées à ces trois actifs atteignent un montant total de 58,8 M€.

Le résultat net du Groupe s’établit à -41,1 M€ sur l’exercice, après comptabilisation de frais financiers et de pertes de changes stables, tandis que la charge d’impôt s’élève à 12,7 M€, le Groupe ayant comptabilisé des éléments notifiés par l’administration fiscale à hauteur de 4,5 M€ et après examen des risques fiscaux de l’ensemble de ses filiales, enregistré un complément de charge d’impôt de 4,4 M€ au titre d’IFRIC 23.

Structure financière solide malgré la hausse des stocks, dividende de 0,50€ par action

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s’élèvent à 380 M€ contre 405 M€ un an plus tôt. Dans le même temps, la dette nette est passée de 218 M€ à 270 M€, une évolution principalement due à l’augmentation du BFR, alimentée par la hausse des stocks. Cette hausse résulte des tensions inflationnistes ainsi que de la constitution à la fois de stocks de précaution sur des matières critiques et de stocks d’EluciremTM.

Au titre de l’exercice 2022, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 26 mai 2023 le versement d’un dividende de 0,50 € par action.

2023 : accélération de l’activité mais rentabilité opérationnelle impactée par l’inflation

En ce début d’année, Guerbet est confiant dans sa capacité à développer son chiffre d’affaires sur un marché des produits de contraste qui évolue favorablement, avec une croissance structurelle des volumes s’accompagnant aujourd’hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, d’effets prix positifs. Le Groupe est en mesure d’adresser ce marché porteur avec une offre innovante répondant au plus près aux besoins des professionnels de santé. Comme annoncé en janvier dernier, Guerbet entend ainsi mobiliser ses équipes autour de trois grandes priorités en 2023 :

Renforcement des solides positions dans l’Imagerie Diagnostique , où l’année sera marquée par le lancement commercial d’Elucirem TM , nouveau produit complétant l’offre IRM en y apportant une innovation majeure. La montée en puissance est attendue à horizon 2024, avec un lancement déjà effectif aux Etats-Unis, tandis qu’en Europe l’autorisation de mise sur le marché est attendue au second semestre de l’exercice.

, où l’année sera marquée par le lancement commercial d’Elucirem , nouveau produit complétant l’offre IRM en y apportant une innovation majeure. La montée en puissance est attendue à horizon 2024, avec un lancement déjà effectif aux Etats-Unis, tandis qu’en Europe l’autorisation de mise sur le marché est attendue au second semestre de l’exercice. Recentrage de l’activité Imagerie Interventionnelle sur le Lipiodol ® , avec un accent mis sur le développement commercial des indications actuelles innovantes et une accélération des efforts de R&D afin de développer de nouvelles applications et indications pour ce produit.

, avec un accent mis sur le développement commercial des indications actuelles innovantes et une accélération des efforts de R&D afin de développer de nouvelles applications et indications pour ce produit. Accélération de la feuille de route en Intelligence Artificielle, où le Groupe, après avoir retrouvé toute latitude stratégique suite à la rupture de sa collaboration avec Merative (ex-IBM Watson), a confirmé ses ambitions en entrant au capital d’Intrasense. Des accords de licence devraient se concrétiser au premier semestre avec la société, dont les logiciels d’imagerie médicale offrent une forte complémentarité avec le portefeuille d’actifs de Guerbet.

Ayant identifié de nombreuses opportunités commerciales sur des marchés en croissance, Guerbet reste néanmoins confronté à un environnement exigeant, marqué par la persistance de tensions sur les coûts d’approvisionnement, en particulier sur l’iode. Ces effets inflationnistes, peu impactant en 2022, dégraderont les marges du groupe en 2023.

Dans ce contexte, Guerbet confirme anticiper pour 2023 une croissance supérieure à 5% de son chiffre d’affaires à périmètre comparable et TCC. Le Groupe précise s’attendre à une croissance plus forte au second semestre qu’au premier, en lien notamment avec la remise à niveau de l’activité industrielle à Raleigh et avec la montée en puissance progressive d’EluciremTM. Enfin, le taux de marge d’EBITDA / CA retraité3 est attendu autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).



3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.







