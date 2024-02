Guerbet

Guerbet: Chiffre d’affaires 2023



08-Fév-2024 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.





Chiffre d’affaires 2023

Activité

Chiffre d’affaires annuel : 785,7 M€, en hausse de 6,4% à TCC [1] et de 5,9% à périmètre comparable [2] et TCC, en ligne avec la cible annoncée (> à 5%).

Vive accélération de la croissance au 4ème trimestre (+17,9% à TCC), portée par la performance de la zone Amériques, à +39%

Rentabilité 2023

Le taux de marge d’EBITDA retraité [3] sera supérieur aux 11% initialement anticipés

Objectifs 2024

Chiffre d’affaires : croissance attendue supérieure à 8% à périmètre constant et TCC

Rentabilité : confirmation de l’objectif d’un taux de marge d’EBITDA retraité à un niveau supérieur à celui de 2021 (14,4%).

Villepinte, le 8 février 2024 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires annuel. Au 31 décembre 2023, les ventes du Groupe ressortent à 785,7 millions d’euros (M€), en progression de 4,3% par rapport à leur niveau en 2022. Cette performance intègre un effet de change défavorable de 15,5 M€, principalement lié à la dépréciation des devises asiatiques. L’activité à taux de change constant (TCC1) s’établit ainsi en hausse de 6,4% sur l’année. Hors prise en compte de la société Intrasense, consolidée depuis le 1er janvier 2023, la croissance de Guerbet à TCC et périmètre constant ressort à 5,9% en 2024. Parfaitement en ligne avec la cible annoncée (>à 5%), cette belle performance a été alimentée à la fois par une hausse des volumes et des effets prix positifs.

Sur le seul quatrième trimestre 2023, la croissance à TCC ressort à +17,9%, conformément à l’objectif annoncé d’une hausse à deux chiffres s’appuyant à la fois sur un très fort rebond aux États-Unis et sur des ventes dynamiques en Imagerie Interventionnelle.

Répartition par trimestre du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros

2022

2023 % variation

2023

à TCC1

% variation à TCC1 1er trimestre 181,1 179,8 -0,7% 178,7 -1,3% 2ème trimestre 190,0 198,8 +4,6% 202,8 +6,7% 3ème trimestre 198,1 195,2 -1,5% 202,8 +2,3% 4ème trimestre 184,1 211,8 +15,1% 216,9 +17,9% Total 753,3 785,7 +4,3% 801,2 +6,4%

[1] À taux de change constant (TCC) : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 décembre 2023

2022

2023 % variation

2023

à TCC1



% variation

à TCC1

Ventes EMEA 328,6 348,2 +6,0% 348,4 +6,0% Ventes Amériques 228,5 223,6 -2,2% 225,5 -1,4% Ventes Asie 196,1 214,0 +9,1% 227,4 +15,9% Total 753,3 785,7 +4,3% 801,2 +6,4%

[1] A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Sur la zone EMEA, l’activité du Groupe a progressé de 6,0% à TCC en 2023, une performance tirée tout au long de l’année par la hausse conjuguée des volumes et des prix. Après un ralentissement au troisième trimestre lié à une base de comparaison exigeante, la croissance de la zone a réaccéléré, s’affichant à +7,7% à TCC au quatrième trimestre.

Sur la zone Amériques, les ventes à TCC ont marqué un léger repli sur l’année (-1,4%). Cette évolution résulte d’une baisse de l’activité sur les neuf premiers mois de l’exercice, qui a été quasiment intégralement compensée par un très fort rattrapage au quatrième trimestre, en hausse de 39% à TCC (+36% à taux de change courant). Cette performance remarquable a été alimentée par l’augmentation d’environ 20% des capacités de production à Raleigh (en Caroline du Nord), ayant succédé à la normalisation des cadences sur ce site au cours du premier semestre 2023.

En Asie, l’activité a affiché une croissance annuelle très soutenue de +15,9% à TCC. Elle a été portée par la performance de la Chine (+33,7% en 2024), dopée par la mise en place du Go-Direct en 2022. À taux de change courant, la croissance en Asie est ramenée à 9,1% sur 2023, l’effet devises (-13,4 M€) provenant essentiellement des dépréciations des monnaies chinoise, japonaise et coréenne.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 décembre 2023

2022

2023 % variation

2023

à TCC1



% variation

à TCC1

Imagerie Diagnostique 662,8 691,9 +4,4% 704,8 +6,3% IRM 247,5 256,9 +3,8% 260,2 +5,2% Rayons X 415,3 435,0 +4,7% 444,6 +7,0% Imagerie Interventionnelle 90,4 93,8 +3,7% 96,4 +6,6% Total 753,3 785,7 +4,3% 801,2 +6,4%

[1] A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires 2023 de l’activité Imagerie Diagnostique est en progression de 6,3% à TCC.

Sur le pôle IRM, les ventes annuelles ont augmenté de 5,2% à TCC (+3,8% à change courant) grâce à une vive accélération au quatrième trimestre (+28,6% à TCC) ; cette évolution résulte de la nette reprise des volumes sur Dotarem® aux États-Unis ainsi que des premières ventes d’EluciremTM sur le deuxième semestre.

Le chiffre d’affaires du pôle Rayons X a progressé de 7% en 2023 à TCC, grâce à la très bonne orientation des ventes de Xenetix®, ayant compensé la baisse des revenus d’Optiray® ; cette dernière évolution s’est inversée au quatrième trimestre 2023, période marquée par une croissance pour l’ensemble du pôle Rayons X de 12,5% à TCC.

En Imagerie interventionnelle, l’activité à TCC ressort en hausse de 6,6% en 2023 dans le sillage de la dynamique toujours soutenue du Lipiodol® (+8,1% en 2022), dont l’accélération a été notable au quatrième trimestre 2023 (+19,3%).

2024 : Nouvelle accélération de l’activité et confirmation de l’objectif de rentabilité

Au titre de l’exercice 2023, après avoir été au rendez-vous de son ambition de croissance du chiffre d’affaires, Guerbet atteindra un taux de marge d’EBITDA retraité 3 supérieur aux 11% anticipés. Cet objectif est aujourd’hui largement conforté par l’évolution favorable du mix produit ainsi que la maîtrise des coûts observées au quatrième trimestre 2023.

Après trois trimestres consécutifs de progression de son activité, Guerbet aborde l’exercice 2024 avec sérénité. Le Groupe s’attend à une croissance significative sur un marché des produits de contraste toujours bien orienté, qu’il adresse avec une offre innovante répondant au plus près aux besoins des professionnels de santé. En IRM notamment, Guerbet s’appuie avec Dotarem® et EluciremTM sur un portefeuille unique par son double positionnement sur les produits macrocycliques d’ancienne et de nouvelle génération. S’agissant d’EluciremTM en particulier, une forte hausse des ventes est attendue en 2024, alimentée par sa montée en puissance aux États-Unis avec l’aboutissement des processus d’agrément en cours, et par son lancement en Europe où la Commission européenne a donné, le 11 décembre dernier, son autorisation de mise sur le marché.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2023

20 mars 2024 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 830 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2023. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.23-0203 le 31 mars 2023 , disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).