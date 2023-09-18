2023DD928061
15 septembre 2023
FR0000032526 - DD168507
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Marc MASSIOT, Administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : GUERBET
LEI : 969500WV1U1WQ059L135
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 04 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.4600 Euro
VOLUME : 300.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 16.4600 Euro
VOLUME : 300.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 08 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 17.0200 Euro
VOLUME : 500.0000
PRIX UNITAIRE : 17.0000 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 17.0100 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 09 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.9400 Euro
VOLUME : 500.0000
PRIX UNITAIRE : 17.0200 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 16.9800 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 10 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.8000 Euro
VOLUME : 20.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 16.8000 Euro
VOLUME : 20.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 5
DATE DE LA TRANSACTION : 15 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 17.2200 Euro
VOLUME : 500.0000
PRIX UNITAIRE : 17.4200 Euro
VOLUME : 500.0000
PRIX UNITAIRE : 17.3400 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 17.3267 Euro
VOLUME : 1 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 6
DATE DE LA TRANSACTION : 16 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 17.9200 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 17.9200 Euro
VOLUME : 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 7
DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 17.3800 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 17.3800 Euro
VOLUME : 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 8
DATE DE LA TRANSACTION : 30 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 17.2000 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 17.2000 Euro
VOLUME : 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 9
DATE DE LA TRANSACTION : 31 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.7200 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 16.7200 Euro
VOLUME : 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 10
DATE DE LA TRANSACTION : 21 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.7600 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 16.7600 Euro
VOLUME : 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 11
DATE DE LA TRANSACTION : 22 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.5400 Euro
VOLUME : 500.0000
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Disclaimer
Guerbet SA published this content on 18 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 September 2023 16:12:05 UTC.