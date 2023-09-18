2023DD928061

15 septembre 2023

FR0000032526 - DD168507

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marc MASSIOT, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GUERBET

LEI : 969500WV1U1WQ059L135

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 04 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.4600 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.4600 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 08 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.0200 Euro

VOLUME : 500.0000

PRIX UNITAIRE : 17.0000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.0100 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 09 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.9400 Euro

VOLUME : 500.0000

PRIX UNITAIRE : 17.0200 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.9800 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 10 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.8000 Euro

VOLUME : 20.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.8000 Euro

VOLUME : 20.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 5

DATE DE LA TRANSACTION : 15 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.2200 Euro

VOLUME : 500.0000

PRIX UNITAIRE : 17.4200 Euro

VOLUME : 500.0000

PRIX UNITAIRE : 17.3400 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.3267 Euro

VOLUME : 1 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 6

DATE DE LA TRANSACTION : 16 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.9200 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.9200 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 7

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.3800 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.3800 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 8

DATE DE LA TRANSACTION : 30 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.2000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.2000 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 9

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.7200 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.7200 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 10

DATE DE LA TRANSACTION : 21 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.7600 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.7600 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 11

DATE DE LA TRANSACTION : 22 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000032526 GBT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.5400 Euro

VOLUME : 500.0000

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Disclaimer

Guerbet SA published this content on 18 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 September 2023 16:12:05 UTC.