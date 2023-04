Guerbet : OPA ouverte sur les actions Intrasense

L'AMF a annoncé que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Intrasense, déposée par Société Générale pour le compte du groupe de produits et de solutions pour l'imagerie diagnostique Guerbet, sera ouverte de ce 6 avril au 15 mai 2023 inclus.



Pour rappel, l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,44 euro la totalité des 26.727.201 actions Intrasense existantes non détenues par lui, représentant 51,57% du capital de ce spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale.



L'offre sera caduque s'il ne détient pas, seul ou de concert à la clôture, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. Guerbet n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire sur les titres.



