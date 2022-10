Guerbet : en repli après la révision de ses objectifs

Guerbet reculait nettement vendredi à la Bourse de Paris après avoir revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2022, ainsi que son objectif de marge opérationnelle.



Le spécialiste de l'imagerie médicale vise désormais pour cette année une croissance de son chiffre d'affaires inférieure à 2% à périmètre et taux de change constants, au lieu de 2% à 4% précédemment.



Le groupe dit par ailleurs prévoir une marge d'EBITDA 2022 entre 13% et 14%, hors coûts exceptionnels, alors qu'il envisageait jusqu'à présent une marge a minima identique à celle de 2021, à savoir 14,4%.



Guerbet justifie cet ajustement par les mesures nécessaires à l'accélération de la production d'Elucirem, son nouveau produit de contraste qui reçoit selon lui un très bon accueil de la communauté scientifique et suscite un fort intérêt de la part des donneurs d'ordre.



Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe ont progressé de 5,2% à 569,2 millions d'euros, dont une hausse de 0,8% à taux de change constant.



Son chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 187 millions d'euros, en croissance de +5,1% à taux de change constants et +11,4% à taux de change courants.



A 10h30, le titre signait un recul de 5,4%, accusant ainsi l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.