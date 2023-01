Guerbet : présente ses priorités stratégiques pour 2023

Guerbet dévoile aujourd'hui ses priorités stratégiques 2023 dans un contexte international complexe qu'il 'exigeant et porteur'. Ainsi, Guerbet entend capitaliser sur ses activités coeur de cible et ses positions établies.



Dans le marché de l'imagerie diagnostique, où il réalise presque 90% de son chiffre d'affaires, Guerbet estime que 2023 marquera une étape importante avec la commercialisation aux États-Unis des premiers lots du tout nouveau produit EluciremTM.

En Europe, l'examen de l'Agence européenne des médicaments (EMA) est attendu au second semestre.



Dans l'imagerie interventionnelle, Guerbet mise sur le développement commercial et l'élargissement des applications du Lipiodol - un standard dans le traitement du cancer du foie. 'Le potentiel de développement pour de nouvelles indications innovantes apparaît significatif', indique le groupe, évoquant notamment le traitement des troubles musculosquelettiques, des maladies veineuses ou encore des troubles post-chirurgie et cancer.



Guerbet envisage par ailleurs de se désengager progressivement de ses activités micro-cathéters historiquement logées au sein d'Accurate Medical Therapeutics et de céder la technologie Occlugel acquise en 2018.



Enfin, dans le domaine de l'intelligence artificielle Guerbet indique avoir obtenu des résultats 'très prometteurs' en 2022 dans la détection des lésions hépatiques et des cancers de la prostate.



'Le développement commercial des solutions va profiter de l'accord de licence qui devrait être conclu au premier semestre 2023 avec la société

Intrasense', ajoute le groupe.



A terme, Guerbet ambitionne de faire émerger 'un acteur majeur de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale en oncologie'.



