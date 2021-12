Guerbet S A : David Hale nommé Directeur général de Guerbet à compter du 1er janvier 2020 pour accélérer le déploiement de la stratégie du Groupe

Villepinte (France), 18 décembre 2019 (18:00 CEST) - Le Conseil d'administration de Guerbet annonce la nomination de David Hale en qualité de Directeur général à compter du 1er janvier 2020.

Chief Commercial Officer et membre du Comité Exécutif du Groupe depuis février 2018, David Hale succède à Yves L'Epine qui occupait ces fonctions depuis fin 2011.

Pour 2019, Guerbet confirme un chiffre d'affaires attendu en hausse de plus de 3 % avec une marge d'EBITDA de l'ordre de 14 %, malgré l'interruption de la production à Dublin suite à des incidents techniques aujourd'hui résolus. Pour 2020, la marge d'EBITDA est attendue entre 14 et 15 %, en retrait par rapport aux objectifs intermédiaires du plan GEAR 2023. Pour autant, avec la nomination de David Hale, le Conseil d'administration confirme l'ambition stratégique de la Société exprimée dans le plan GEAR 2023 avec le développement sur les segments de l'imagerie interventionnelle et du digital. A cet égard, le Groupe donne rendez-vous à la fin du 1er semestre 2020 pour communiquer de façon plus précise sur l'actualisation de son plan stratégique.

La décision du Conseil d'administration de remplacer Yves L'Epine intervient dans ce cadre. Marie-Claire Janailhac-Fritsch, présidente du Conseil d'administration de Guerbet a déclaré : « Au nom du Conseil, je salue le travail accompli ces huit dernières années par Yves L'Epine qui s'est traduit par la forte progression des indicateurs financiers du Groupe sur la période, ainsi que sa contribution déterminante dans l'acquisition en 2015 puis l'intégration les années suivantes, de la branche imagerie de la société Mallinckrodt. Cette opération transformante a permis de doubler la taille de Guerbet. Le Groupe a, depuis 2018, adopté une stratégie de diversification notamment dans l'imagerie interventionnelle et l'intelligence augmentée en imagerie, et souhaite accélérer la mise en place de cette stratégie. Nous adressons tous nos vœux de succès à David Hale dans ses nouvelles fonctions, au service du développement de l'entreprise ».

David Hale, 51 ans, de nationalité française et américaine, a rejoint le comité exécutif de Guerbet en février 2018, en tant que Chief Commercial Officer.

Son parcours international est marqué par une forte mobilité géographique, notamment aux Etats-Unis, en France, en Allemagne et en Suisse, contribuant à sa capacité de s'adapter et réussir dans différentes cultures. Avant Guerbet, David Hale a été chez Boston Consulting Group et ensuite chez GE Healthcare, où il a réalisé l'essentiel de sa carrière dans différents domaines tels que le Service, le Software et les Dispositifs Médicaux.



À propos de Guerbet



Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 790 millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com.

