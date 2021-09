Guerbet : investissement dans NH TherAguix

Guerbet gagne 4% après l'annonce de sa participation à l'introduction en bourse sur Euronext Growth de NH TherAguix, jeune société spécialisée dans le développement de nanomédicaments innovants pour le traitement des cancers par radiothérapie.



Le spécialiste des produits pour l'imagerie médicale va placer un ordre de trois millions d'euros, ordre représentant environ 9,99% du produit brut de l'offre, en cas d'offre souscrite à 100% et hors exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



L'investissement de Guerbet intervient alors que les deux sociétés ont commencé à discuter d'une possible collaboration sur l'intelligence artificielle au service des essais cliniques sur le pancréas et le glioblastome tel que développé par NH TherAguix.



