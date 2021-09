Guerbet : résultats semestriels en forte croissance

Guerbet publie un résultat net de 23,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 8,2 millions un an auparavant, et une marge d'EBITDA de 17,1%, après 14,7% au premier semestre 2020.



Le chiffre d'affaires est resté stable à 363,1 millions d'euros (+9,6% à périmètre et changes constants) avec un second trimestre en forte accélération et une dynamique de croissance forte sur l'ensemble des zones géographiques et des métiers.



En termes de perspectives, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, confirme son objectif d'une marge d'EBITDA 2021 au moins égale à 14,1% du chiffre d'affaires annuel.



