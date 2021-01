Responsabilité Sociale et Environnementale Gaïa-Index 2020 : Guerbet classé premier de la catégorie « Santé

Villepinte, France, le 19 janvier 2021 (18 :00 CET) - Gaïa-Index, filiale d'EthiFinance et acteur majeur de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) des entreprises françaises cotées de taille intermédiaire, a classé Guerbet n°1 des entreprises de « Santé » pour la deuxième année consécutive. De plus, cette année, Guerbet figure parmi les 10 premières entreprises de chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros, en progression de 2 places.

Au classement général, Guerbet obtient la note de 83 (+ 3 points par rapport à l'an dernier) en 13ème position sur 230 PME-ETI, gagnant une place par rapport à l'année précédente.

Ces classements, en amélioration par rapport à l'année dernière, témoignent de la maturité, de la transparence et des efforts de Guerbet sur les sujets Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Depuis 2009, Gaïa Rating mène une campagne annuelle de collecte de données couvrant l'essentiel des PME-ETI cotées en France. Sur la base de ces informations, les sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance. Les cotations sont réalisées selon 174 critères (économique, gouvernance, capital humain, environnement et parties prenantes) et utilisées par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement. Depuis sa création, cet indice superforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small.

« Nous sommes fiers de ces résultats qui récompensent l'engagement de toutes nos équipes en faveur de la Responsabilité sociétale de l'entreprise. La progression de Guerbet dans ces classements renforce sa visibilité auprès des investisseurs. Notre démarche RSE, intégrée à notre stratégie, est un véritable levier de performance globale et un facteur de différenciation », explique David Hale, Directeur général de Guerbet.

La démarche RSE de Guerbet est articulée autour de 4 axes avec des objectifs et actions clés d'ici à 2023.

Des produits et services d'imagerie pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients ;

Une politique sociale responsable, déclinée en cinq grands thèmes : Diversité, Prévention, Reconnaissance, Engagement et Responsabilité ;

Une politique HSE qui donne la priorité absolue à la sécurité des personnes et vise également à minimiser les impacts environnementaux à tous les niveaux ;

Une éthique des affaires pour garantir des pratiques favorisant la lutte contre la corruption, la prévention des conflits d'intérêts et des pratiques anticoncurrentielles ainsi que le respect des règles de l'éthique médicale.

En matière de gouvernance, Guerbet a tout particulièrement amélioré son positionnement en matière d'éthique des affaires et de politique RSE, soutenue au plus haut niveau de l'organisation. Le fonctionnement des instances de gouvernance reste un point fort de Guerbet.

Sur le plan social, le score de Guerbet a progressé en matière de développement des compétences, et sa politique sociale est notée au plus haut niveau.

Dans le domaine de l'environnement, les bons résultats s'appuient sur la performance de Guerbet dans sa gestion des ressources en eau et énergie et sa maîtrise des rejets.

Concernant les parties prenantes, le score intègre notamment les actions menées par Guerbet pour renforcer sa démarche d'achats responsables, sa culture qualité et ses actions en matière de cybersécurité.

Par ailleurs, la performance RSE de Guerbet a été reconnue en décembre 2020 par le CDP* qui lui a attribué la note A- au questionnaire Climat et par la CAHPP** avec l'indice vert A++.

* CDP : anciennement appelée « Carbon Disclosure Project », est une organisation internationale à but non lucratif qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique.

**CAHPP : Centrale d'achats de l'hospitalisation publique et privée accompagne 3300 établissements de santé dans leurs achats responsables avec le dispositif Indice vert.

A propos de Guerbet

Guerbet est un leader de l'imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle, afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis plus de 90 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 800 collaborateurs dans le monde, Guerbet innove en continu et consacre 9 % de ses ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 817 millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com.

