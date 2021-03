Guerbet : dévoile sa Raison d'Etre, guide stratégique pour ses actions et décisions

Villepinte (France), le 30 mars 2021 (18 heures CET) - Guerbet (FR0000032526 GBT), un leader mondial en imagerie médicale, dévoile sa Raison d'Etre : « Tisser des liens durables pour permettre de vivre mieux », comme filtre stratégique et guide de ses actions au quotidien.

Depuis sa fondation en 1926, Guerbet place la « coopération humaine » au cœur de ses relations et actions avec ses parties prenantes : patients, professionnels de santé, collaborateurs, autorités publiques, partenaires, actionnaires, la société, le monde.

Et ses relations sont fondées sur le respect et l'intégrité, gage d'une coopération véritablement créatrice de valeur.

Guerbet pense à chaque patient, qui à chaque seconde dans le monde, bénéficie de l'un de ses produits. L'entreprise cherche à rendre leur vie meilleure, grâce à un diagnostic ou un traitement voulu toujours plus efficace. Elle vise, en toute humilité, à être utile, et met tout en œuvre pour y parvenir. Formuler sa raison d'être donne encore plus de sens et de lisibilité à son engagement de tous les jours.

Cette raison d'être sera un moteur pour ses actions et une source d'inspiration pour ses initiatives et ses innovations.

« L'année 2020 a été une sorte de révélateur pour nous. Toutes et tous tournés vers deux objectifs majeurs : d'abord protéger les collaborateurs et, ensuite, continuer à produire, pour remplir notre mission en tant qu'entreprise dans le domaine de la santé. Identifier et formuler notre raison d'être s'est imposé, comme une évidence pour capturer cette essence à l'œuvre dans cette crise. Nous relier à notre contribution singulière et à l'impact que nous souhaitons avoir sur notre environnement, nous permettra de relever chaque défi et de nous inscrire dans une croissance durable. », souligne David Hale, Directeur général de Guerbet.

La Raison d'Etre a été élaborée au terme d'un processus collaboratif qui a associé toutes les parties prenantes de Guerbet : des employés de toutes les entités, issus de 11 pays, les membres du comité exécutif et du conseil d'administration, des représentants de la famille Guerbet, des leaders d'opinion de la radiologie et d'autres partenaires professionnels.

« Nous rallions ainsi le cercle des entreprises à Raison d'être. Nous sommes au rendez-vous de notre esprit pionnier en rejoignant les entreprises convaincues que leur activité ne peut se penser sans prendre en compte leur impact sur la société. Nous nous inscrivons dans ce courant mondial de réinvention du modèle. Ce courant qui répond au besoin croissant de trouver du sens. Tous les collaborateurs, quel que soit leur métier ou leur fonction, vont pouvoir l'utiliser. Nous serons alors dans une démarche performante, alignée, riche, humaine. » souligne Claire Durand, Secrétaire Générale de Guerbet.

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C'est notre Raison d'Etre. Nous sommes un leader de l'imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 712 millions d'euros. Pour plus d'informations, merci de consulter www.guerbet.com.

