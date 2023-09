Guerrilla RF, Inc. est une société de semi-conducteurs sans usine. La société fournit des technologies de semi-conducteurs de radiofréquence (RF) afin d'offrir des solutions RF à des clients sur des marchés mal desservis. Elle développe des circuits intégrés hyperfréquences monolithiques (MMIC) de haute performance pour la connectivité sans fil. En tant que société de semi-conducteurs sans usine, la société possède des fonctions internes de conception, d'application, de vente et d'assistance à la clientèle. La société externalise la fabrication et la production de ses produits MMIC à des sous-traitants situés à l'étranger, ce qui lui permet d'accéder à de multiples technologies de traitement des semi-conducteurs. Les solutions de la société pour les systèmes massifs à entrées et sorties multiples (mMIMO) comprennent des amplificateurs à faible bruit (LNA), des amplificateurs de commande linéaires et des amplificateurs de puissance discrets (PA). Elle fournit des produits de connectivité RF pour l'automobile, notamment des amplificateurs à faible bruit, des amplificateurs linéaires, des commutateurs, des amplificateurs de puissance et des solutions frontales. Elle fournit divers composants de catalogue RF à plusieurs marchés.