GUESS se rend à Grenade pour la campagne publicitaire Automne-hiver 2022

La nouvelle campagne publicitaire Automne-Hiver 2022, de GUESS, prend pour cadre le charme espagnol des rues historiques de Grenade.

La campagne FW22 est immortalisée à travers l’objectif de la photographe de mode, Tatiana Gerusova, sous la direction du directeur de la création de GUESS?, Inc., Paul Marciano. La nouvelle campagne présente une programmation torride : le mannequin polonais d’origine allemande, Kim Dammer ; le mannequin serbe, Nina Kostić ; le mannequin espagnol, Lidia Santos ; le mannequin italien, Mario Ermito ; et le mannequin Français, Xavier Grey.

GUESS Femmes

La campagne présente une gamme particulièrement séduisante de pièces GUESS, mettant en valeur les accessoires indispensables, sur fond d’imprimés animaliers et botaniques, raffinés. La collection apporte aux journées grises de l’hiver une brise jeune et fraîche vibrante de couleur et de style contemporains.

Dans un cadre continental des plus fascinants, la femme GUESS parcourt le palais maure de l’Alhambra et l’ancien quartier arabe de l’Albaicín, drapée dans des modèles à la fois ravissants et cosmopolites. La collection comprend des ensembles de pantalons deux pièces éclatants, des costumes à jupe au charme irrésistible, des robes pulls sabliers, et des robes plissées chatoyantes, le tout associé à des manteaux d’hiver assortis, tricots confortables, ceintures à la taille, et bottes à talons hauts pour l’accent d’impertinence.

La collection pour femme et la campagne FW22, de GUESS présentent une offre à la fois moderne et intemporelle, incarnant l’esprit féminin du glamour et de l’indépendance. Déclinée dans divers coloris allant d’un assortiment de tons chauds et doux, avec notamment de jolis pastels, des bleus vifs et des rouges automnaux, aux tonalités neutres et séculaires du beige, du crème, des bruns, du gris et du kaki, la ligne offre une gamme de teintes pour toute la saison.

GUESS Hommes

Passant d’un style décontracté et désinvolte, à l’élégance décomplexée, l’homme GUESS ose tout, depuis le cuir et le denim toujours tendance, jusqu’à l’éclat du tie and dye, en passant par les carreaux sages. Complétant la collection, la ligne intègre des pantalons de camouflage et des pulls élégants, sans compter les manteaux impeccablement taillés, les vestes bouffantes, et autres parkas robustes. Avec sa gamme éclectique de chaussures et accessoires, et sa palette de saison, allant des bleus classiques aux tonalités terreuses, en passant par des éclats de jaune, de pêche et de pastel, la collection plaira aussi bien au citadin stylé qu’à l’éternel vagabond.

« J’adore cette collection et cet endroit, il s’en dégage un tel envoûtement ! », a confié Paul Marciano, directeur de la création. « Le mélange d’architecture baroque, mauresque et Renaissance, de Grenade crée un contraste vraiment frappant avec les couleurs chaudes et l’esprit contemporain de la collection automne-hiver. C’est un lieu d’une beauté à la fois unique et emblématique, où la tradition, le passé et le présent se confondent, un élément qui incarne vraiment l’essence glamour et intemporelle de GUESS. »

Retrouvez la campagne publicitaire automne-hiver 2022 de GUESS dans les principaux magazines internationaux de mode et de lifestyle, les boutiques GUESS, et en ligne.

À propos de GUESS?, Inc.

Fondée en 1981, GUESS a commencé comme une entreprise de jeans, et s’est développée depuis avec succès pour devenir une marque lifestyle, d’envergure mondiale. GUESS?, Inc. conçoit, commercialise, distribue et concède sous licence toute une gamme de vêtements contemporains, jeans, sacs à main, montres, lunettes, chaussures et autres produits de consommation connexes. Les produits GUESS? sont distribués par le biais des magasins GUESS? ainsi que dans les meilleurs grands magasins, et boutiques spécialisées à travers le monde. Au 30 avril 2022, la Société exploitait directement 1 073 magasins de détail dans la région des Amériques, en Europe et en Asie. Les partenaires et distributeurs de la Société exploitaient quant à eux 565 magasins de détail supplémentaires à travers le monde. Au 30 avril 2022, la Société et ses partenaires et distributeurs opéraient dans une centaine de pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur la Société, rendez-vous sur www.guess.com.

