Guidewire Software, Inc. : Wells Fargo Securities est négatif

Données financières USD EUR CA 2022 798 M - 746 M Résultat net 2022 -179 M - -167 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 -37,5x Rendement 2022 - Capitalisation 6 720 M 6 720 M 6 283 M Capi. / CA 2022 8,42x Capi. / CA 2023 7,64x Nbr Employés 3 117 Flottant 99,7% Graphique GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 80,43 $ Objectif de cours Moyen 104,60 $ Ecart / Objectif Moyen 30,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mike Rosenbaum Chief Executive Officer & Director John Mullen President & Chief Revenue Officer Jeff Cooper Chief Financial Officer & Vice President-Finance Marcus S. Ryu Chairman Priscilla Hung Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. -29.16% 6 720 ORACLE CORPORATION -16.33% 193 948 SAP SE -24.36% 118 267 SERVICENOW INC. -21.98% 101 519 CONSTELLATION SOFTWARE INC. -18.46% 32 306 SENSETIME GROUP INC. 4.73% 24 432