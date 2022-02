Guidewire Cloud alimente l'innovation dans le secteur de l'assurance

Guidewire (NYSE : GWRE) a organisé hier à Londres sa conférence clients Guidewire Insurance Forum. Cet événement en personne a réuni plusieurs leaders d’opinion internationaux, qui ont partagé les bonnes pratiques relatives au marché de l’assurance dommages dans la région EMOA, et a offert la possibilité de collaborer avec des pairs du secteur, ainsi que d’entrer en contact avec l’équipe de Guidewire.

Le président-directeur général de Guidewire, Mike Rosenbaum, a évoqué la diversité de la communauté de clients de Guidewire, forte de près de 70 entreprises réparties dans 18 pays de la région EMOA, qu’il s’agisse d’assureurs de 1re catégorie ou de petites entreprises nouvelles. Il a reconnu la variété des stratégies d’innovation uniques, et également courantes, utilisées par cette communauté ; soutenues par un désir de réduction des coûts de mise en œuvre et de mise à niveau, et de simplification de l’innovation. Rosenbaum a confirmé l’engagement de Guidewire en faveur de la région EMOA au travers d’un investissement continu dans les solutions de marché, dans le cadre de la transformation de Guidewire en tant que service cloud. Bien que cette transformation soit difficile, elle est également nécessaire, a-t-il conclu, et Guidewire Cloud Platform a évolué pour encourager l’innovation et l’innovation via des stratégies de commercialisation, axées sur les données, et numériques.

Les intervenants de Guidewire suivants ont également effectué une présentation :

Diego Devalle , directeur du développement des produits, a expliqué comment Guidewire Cloud Platform avait évolué pour innover de manière continue, grâce à un engagement numérique de pointe ainsi qu’à des renseignements exploitables issus des analyses intégrées ;

, directeur du développement des produits, a expliqué comment Guidewire Cloud Platform avait évolué pour innover de manière continue, grâce à un engagement numérique de pointe ainsi qu’à des renseignements exploitables issus des analyses intégrées ; Laura Drabik , évangéliste en chef, a décrit comment l’assurance intégrée combinait noyau, numérique et données pour aider les assureurs à bénéficier d’un avantage concurrentiel, ainsi que l’API ouverte de Guidewire qui permet aux assureurs d’accéder à de nouveaux groupes de clients ;

, évangéliste en chef, a décrit comment l’assurance intégrée combinait noyau, numérique et données pour aider les assureurs à bénéficier d’un avantage concurrentiel, ainsi que l’API ouverte de Guidewire qui permet aux assureurs d’accéder à de nouveaux groupes de clients ; Ian Gibbard , responsable du marché londonien, et Paul Mallett, gestionnaire principal de produits, ont évoqué la feuille de route du marché londonien de Guidewire, qui consiste à délivrer des capacités de polices, de souscription et de sinistres adaptées au marché londonien, ainsi qu’à soutenir la poursuite de la modernisation ;

, responsable du marché londonien, et gestionnaire principal de produits, ont évoqué la feuille de route du marché londonien de Guidewire, qui consiste à délivrer des capacités de polices, de souscription et de sinistres adaptées au marché londonien, ainsi qu’à soutenir la poursuite de la modernisation ; Will McAllister , vice-président, responsable de la division juridique mondiale, a illustré la façon dont Guidewire Cloud permettait aux assureurs européens de s’adapter aux réglementations complexes et souvent difficiles, ainsi que d’exécuter des opérations sûres, sécurisées et résilientes ;

, vice-président, responsable de la division juridique mondiale, a illustré la façon dont Guidewire Cloud permettait aux assureurs européens de s’adapter aux réglementations complexes et souvent difficiles, ainsi que d’exécuter des opérations sûres, sécurisées et résilientes ; Christina Colby , directrice des clients, et Annemarie Bruch , directrice principale de la stratégie de transformation, ont décrit le modèle d’engagement renforcé de Guidewire Cloud, qui permet aux clients de Guidewire d’atteindre leurs objectifs ; et

, directrice des clients, et , directrice principale de la stratégie de transformation, ont décrit le modèle d’engagement renforcé de Guidewire Cloud, qui permet aux clients de Guidewire d’atteindre leurs objectifs ; et Charles Clarke, vice-président des ventes, numérique, données et analyses, a expliqué la vision de Guidewire concernant la manière dont les données et les analyses créent des opportunités de différenciation sans précédent.

Brian Desmond, directeur marketing de Guidewire, a présenté les prix inauguraux « Guidewire EMEA Outstanding Achievement Awards », qui ont récompensé Colonnade (Luxembourg), Direct Line Group (Royaume-Uni), P&V (Belgique), et Tryg (Danemark). Chaque vainqueur est monté sur scène pour partager son expérience d’utilisation de la technologie Guidewire et ses connaissances désormais acquises.

Avant la clôture de l’événement, les participants à la conférence ont pu assister à une table ronde sur la manière dont Guidewire Cloud accélère l’innovation, aux côtés de Rudi Serron, directeur informatique chez P&V, Steen Wung-Sung, directeur de la finance et du développement chez Claim DK, Tryg, et Vittorio Giusti, ancien président-directeur général d’Aviva Italia.

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs multirisque font confiance pour s’engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le cœur de métier, l’analyse, et l’IA pour proposer notre plateforme en tant que service dans le cloud. Plus de 450 assureurs, allant de sociétés nouvelles à des compagnies figurant parmi les plus grandes et les plus complexes au monde, fonctionnent grâce à Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en œuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et les plus vastes écosystèmes de partenaires, de l’industrie. Notre plateforme propose des centaines d’applications qui accélèrent l’intégration, la localisation, et l’innovation.

Pour en savoir plus, consultez www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, rendez-vous sur https://www.guidewire.com/legal-notices

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220223005219/fr/