Guidewire Software : remporte trois XCelent Awards pour sa gestion des sinistres dans la région EMOA

Le rapport de Celent désigne ClaimCenter grand gagnant dans les catégories Fonctionnalités, Clientèle, et Service

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), la plateforme à laquelle les assureurs généralistes font confiance pour s’engager, innover et se développer efficacement, a annoncé aujourd’hui que ClaimCenter avait été nommée lauréate de trois prix dans l’Édition 2021 des Fournisseurs de systèmes de gestion des sinistres multirisques, pour la région EMOA, de Celent. ClaimCenter a été reconnue en tant que meilleure solution parmi les 20 solutions principales de gestion des sinistres, évaluées, dans les catégories Étendue des fonctionnalités, Clientèle, et Portée du service clients. Un extrait du rapport est accessible ici.

« L’événement marquant du lancement d’Aspen réside dans le changement radical dans la manière dont la plateforme InsuranceSuite sera proposée aux clients. Outre l’investissement dans le cloud et l’élan en faveur des services Guidewire Cloud, on constate une augmentation de la cadence des lancements, peut-être le plus grand changement apporté dans l’histoire de ClaimCenter », a déclaré Craig Beattie, analyste principal chez Celent, et auteur du rapport. « Globalement, ClaimCenter demeure le système de gestion des sinistres, offrant les plus solides performances sur le marché européen. »

« Nous sommes honorés de recevoir cette récompense de la part de Celent », a déclaré Laurent Fontaine, vice-président de groupe, pour les Ventes dans la région EMOA, chez Guidewire Software. « Combinant des fonctionnalités attrayantes en matière de sinistres principaux avec un engagement numérique, des analyses intégrées ainsi qu’un écosystème de partenaires et de technologies d’assurance à évolution dynamique, ClaimCenter alimente les activités de gestion des sinistres, de plusieurs centaines de compagnies d’assurance clientes à travers le monde, dont plus de 60 dans la région EMOA. Comme toujours, nous remercions l’ensemble de nos clients, et en particulier ceux qui ont participé à ce rapport. »

Le prix de la meilleure solution dans la catégorie « Étendue des fonctionnalités » est basé sur plusieurs critères, notamment les usages et les fonctionnalités de l’offre de base, les domaines d’activité en production ainsi que le nombre de déploiements pour chacun d’entre eux, les pays où le système est opérationnel, et l’expérience utilisateur. Le prix de la meilleure solution dans la catégorie « Clientèle » prend en compte le nombre d’assureurs réels qui utilisent le système pour les lignes d’activité personnelles, commerciales ou spécialisées, ainsi que la nouvelle dynamique clients. Le prix de la meilleure solution dans la catégorie « Portée du service clients » reflète la taille des services professionnels et de l’équipe d’assistance dans la région, ainsi que les expériences post-implémentation des assureurs.

