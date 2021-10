Guidewire Software : reconnue en tant que leader pour la quatrième année consécutive dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour les plateformes d'assurance non-vie pour l'Europe

Guidewire est positionnée au tout premier rang pour sa « capacité d’exécution » ainsi que pour l’« exhaustivité de sa vision »

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE) a annoncé aujourd’hui sa position en tant que leader dans le « Gartner Magic Quadrant des plateformes d’assurance non-vie pour l’Europe1 ». Guidewire a été placée au point culminant de l’axe de capacité d'exécution et au plus loin sur l’axe d’exhaustivité de la vision. C'est la quatrième année que Gartner produit un Magic Quadrant pour les plateformes d’assurance non-vie pour l’Europe, et c'est également la quatrième année que Guidewire est nommée leader. Une copie gratuite du rapport est consultable ici.

« Les leaders enregistrent les scores combinés les plus élevés en termes de capacité d’exécution et d’exhaustivité de la vision. Ils possèdent une compréhension approfondie du marché, sont fortement axés sur le secteur de l’assurance non-vie, et ont une vision clairement articulée de l’avenir du marché et de leurs produits. Les leaders offrent des logiciels solides du point de vue technique et complets sur le plan fonctionnel. Ils ont des capacités de mise en œuvre éprouvées, avec une base installée adéquate », d’après le rapport de Gartner.

« Nous sommes honorés d’être reconnus en tant que leader pour la quatrième année consécutive par Gartner dans son Magic Quadrant pour les plateformes d’assurance non-vie pour l’Europe », a déclaré Laurent Fontaine, vice-président de groupe pour les ventes dans la région EMOA chez Guidewire Software. « Nous nous engageons à assurer notre rôle de chef de file de l’innovation technologique dans le secteur de l’assurance non-vie, et fixons le cap avec notre plateforme optimisée pour le cloud. La réussite de nos clients demeure notre priorité absolue, et nous accueillons les assureurs qui souhaitent moderniser leurs anciennes infrastructures, ainsi que ceux qui veulent tester le cloud en mettant rapidement de nouvelles activités sur le marché via une approche novatrice. »

La dynamique de Guidewire grâce à InsuranceSuite pendant l’exercice 2020-2021 s’est illustrée par :

Des versions biannuelles de la plateforme Guidewire (Aspen et Banff en 2020, et Cortina en 2021), délivrées en tant que service cloud pour accélérer l’innovation. Les mises à niveau complexes appartiennent au passé, et les charges opérationnelles et de maintenance sont transférées à Guidewire.

La livraison de la plateforme cloud Guidewire, qui fournit une architecture conçue par Guidewire pour le cloud. Elle inclut l'infrastructure, les services d’application et les services de données, et assure le provisionnement, l’évolutivité et la sécurité des produits cloud de Guidewire.

La plateforme de base réimaginée de Guidewire, avec des analyses intégrées et une prise en charge native d'expériences numériques pour les clients, agents et employés - la plateforme d’assurance multirisques la plus complète au monde.

La première plateforme d’analyse en boucle intelligente du secteur permettant une meilleure compréhension du signal de risque, des processus plus automatisés, un meilleur processus décisionnel, une meilleure expérience client, ainsi qu’une meilleure veille commerciale.

Un ensemble complet d’API et d’outils d’intégration, ainsi qu’une expérience de développeur de classe mondiale qui accélèrent l’innovation tout en facilitant l’intégration avec d’autres systèmes et des modules d'extension de builds via une Guidewire Marketplace en pleine croissance.

Une exhaustivité fonctionnelle des produits, des outils, et une méthodologie permettant de réduire de manière continue le coût de mise en œuvre et d’exploitation de la plateforme Guidewire.

Reconnaissances supplémentaires* :

Magic Quadrant pour les plateformes de base d'assurance multirisques pour l'Amérique du Nord, nommée leader sept fois de rang*

1 Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes d’assurance non-vie pour l’Europe, James Ingham, Sham Gill, 27 septembre 2021

Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes de base d'assurance multirisques pour l'Amérique du Nord, James Ingham, Sham Gill, 14 septembre 2021

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l’international et qui sont utilisées ici avec son autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’elle publie et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs généralistes font confiance pour participer, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le cœur de métier, l’analyse, et l’IA pour proposer notre plateforme en tant que service dans le cloud. Plus de 400 assureurs, allant de sociétés nouvelles à des compagnies figurant parmi les plus grandes et les plus complexes au monde, fonctionnent grâce à Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en œuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et les plus vastes écosystèmes de partenaires, de l’industrie. Notre plateforme propose des centaines d’applications qui accélèrent l’intégration, la localisation, et l’innovation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

