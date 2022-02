Guidewire annonce les lauréats des prix Réalisations Exceptionnelles EMEA 2022 : Colonnade, DLG, P&V, et Tryg

Guidewire (NYSE: GWRE) a présenté les prix inauguraux Réalisations exceptionnelles EMEA de Guidewire lors de sa conférence clients, le Guidewire Insurance Forum, à Londres hier. Les prix récompensent les clients Guidewire qui ont eu un impact important sur leurs activités grâce à la technologie Guidewire, dans trois catégories : engager personnellement, innover librement et croître efficacement.

Brian Desmond, directeur du marketing de Guidewire, a présenté les prix à Colonnade (Luxembourg), Direct Line Group (R.-U.), P&V (Belgique), et Tryg (Danemark).

Chaque lauréat a présenté ses réalisations à la conférence :

Grzegorz Ukleja, directeur des TI, et Simon Brimicombe, directeur de la consommation, chez Colonnade, ont décrit leur expérience du déploiement d’une plateforme unique, avec une instance unique sur six pays en moins de deux ans. Ils atteignent une grande efficacité depuis une seule plateforme sur tous leurs marchés et fournissent une solution orientée client, en utilisant des données et une technologie ultramoderne bâties pour l’avenir. De plus, ils pourront offrir des propositions personnalisées pour chaque segment et marché, et prendre en charge de multiples canaux de distribution, le tout plus rapidement en termes de mise sur le marché.



Pour plus d'informations sur Colonnade, veuillez consulter www.colonnadeinsurance.com

Andrew Morrell, responsable de tribu, Direct Line Group, a expliqué en quoi la transformation de leur plateforme est un fondement essentiel pour une entreprise plus agile, la transformation du moteur et du foyer déjà bien avancée, toute leur offre à la clientèle affinée (du devis à l’interaction après la vente), et le fait que DLG rende déjà le libre-service bien plus facile pour leurs clients.



Pour plus d’informations sur DLG, veuillez consulter www.directlinegroup.co.uk

Rudi Serron, directeur des TI chez P&V, a expliqué comment Guidewire était au cœur de leur projet de transformation, ce qui a entraîné des processus fonctionnels améliorés et des interactions plus rapides, plus réactives avec les agents et les courtiers – et en fin de compte avec leur assurés. Parmi les avantages démontrés, citons un NPS amélioré, une mise sur le marché plus rapide, plusieurs façons numérisées d’interagir, et des coûts réduits. En suivant un parcours dans le cloud pour soutenir leur stratégie de numérisation ils améliorent leurs capacités numériques et de transformation.



Pour plus informations sur P&V, veuillez consulter www.pv.be

Inger Lise Angelskår, vice-présidente des Finances et des demandes de développement chez Tryg, a présenté sa vision des déclarations de sinistre pour la satisfaction des clients et l’excellence opérationnelle à travers l’automatisation et la façon dont le partenariat fondamental de la société avec Guidewire lui permet de concrétiser cette vision. Tout en gardant le client au centre du développement, l’automatisation est désormais la règle, et la manipulation manuelle, l’exception. Guidewire Claims Autopilot, développé avec la contribution de Tryg, sous-tend l’automatisation de leurs déclarations de sinistre.



Pour plus d'informations sur Tryg, veuillez visiter www.tryg.com

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs multirisque font confiance pour s’engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le cœur de métier, l’analyse, et l’IA pour proposer notre plateforme en tant que service dans le cloud. Plus de 450 assureurs, allant de sociétés nouvelles à des compagnies figurant parmi les plus grandes et les plus complexes au monde, fonctionnent grâce à Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en œuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et les plus vastes écosystèmes de partenaires, de l’industrie. Notre plateforme propose des centaines d’applications qui accélèrent l’intégration, la localisation, et l’innovation.

Pour en savoir plus, consultez www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter :

@Guidewire_PandC.

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, rendez-vous sur https://www.guidewire.com/legal-notices

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220223005227/fr/