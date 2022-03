Guidewire ouvre un nouveau siège EMOA en Irlande

L’entreprise américaine recrute activement en cette période d’ouverture de nouveaux bureaux à Dublin

Guidewire (NYSE : GWRE) a annoncé aujourd’hui avoir ouvert un nouveau siège dans la région EMOA, 10 ans après l’inauguration des premiers bureaux de l’entreprise à Dublin. Basé à Blanchardstown, ce nouvel immeuble de bureaux s’étend sur une superficie de 85 000 pieds carrés, illustration de l’engagement continu de Guidewire auprès de l’Irlande et de ses clients à travers l’Europe. S’adaptant au nouveau monde du travail, Guidewire propose à ses employés la possibilité du télétravail à 100 %, ainsi que des pratiques de travail extrêmement flexibles. En plus d’offrir aux employés un environnement de travail à la pointe de la modernité, ces bureaux incluent un centre d’information des cadres dirigeants pour ses clients et sa communauté de partenaires à travers la région.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220322006034/fr/

Guidewire’s new Dublin EMEA HQ (Photo: Business Wire)

Depuis 2011, le site de Guidewire basé à Dublin s’est développé jusqu’à devenir la plus vaste communauté d’employés de la société en Europe et en dehors des États-Unis, incluant plus de 35 nationalités diverses. Guidewire prévoit d’enrichir les effectifs à hauteur de 150 nouveaux recrutements, ce qui portera à plus de 600 le nombre d’employés dans les deux à trois prochaines années, et embauche actuellement activement à divers postes : fonctions de niveau d’entrée pour les jeunes diplômés, analystes d’entreprise, opérations cloud, gestionnaires de conseil, ingénierie, ressources humaines et recrutement, chefs de projets, fonctions spécialisées dans la transition cloud, et consultants technologiques.

Depuis 2016, Guidewire Dublin figure dans le top 20 des meilleures entreprises au sein desquelles travailler, notamment à la 10e place des meilleurs lieux de travail en Irlande en 2021, dans la catégorie des grandes entreprises.

« C’est une période excitante pour Guidewire en Irlande, à l’heure où nous ouvrons notre nouveau siège pour la région EMOA, ce qui illustre la formidable contribution de notre équipe en faveur de la communauté des professionnels et des clients de Guidewire », a déclaré Niall Lalor, directeur pays Irlande, Guidewire. « L’entreprise s’étant développée et ayant évolué ces 10 dernières années en Irlande, je suis extrêmement fier que nous ayons conservé notre profond sentiment d’identité et notre culture soudée au fil du temps. La démarche ne fait que commencer, et nous sommes impatients d’élargir encore davantage notre équipe talentueuse au sein du pays, le site de Guidewire à Dublin étant idéalement positionné pour constituer un pôle d’innovation en appui de notre activité à la fois dans la région EMOA et au niveau mondial. »

Nos activités en Irlande incluent les opérations clients et cloud, les services de livraison, ainsi que le développement de produits, grâce à des équipes qui ont été pionnières concernant les produits numériques de Guidewire, qui ont créé des solutions locales spécifiques pour les clients européens, et qui ont géré les déploiements et le support pour les premiers clients cloud de la société. L’implantation de l’équipe cloud à Dublin bénéficie également d’un accès aux meilleurs jeunes diplômés d’Irlande, d’Union européenne plus largement, et encore au-delà.

« L’Irlande occupe une place centrale dans la croissance internationale de Guidewire depuis 10 ans », a déclaré Mike Rosenbaum, président-directeur général de Guidewire. « Comme chacun le sait, le monde a connu des changements extraordinaires ces deux dernières années, une évolution à laquelle le secteur des assurances ne fait pas exception. Guidewire demeure un partenaire indispensable pour nos plus de 450 clients à travers le monde. Guidewire aspire à concevoir, créer et exploiter un service cloud essentiel à la mission, et notre équipe basée en Irlande joue un rôle central pour faire de cet objectif une réalité. »

Vice-Premier ministre de l’Irlande ainsi que ministre des entreprises, du commerce et de l’emploi, le député Leo Varadkar a déclaré : « Je suis très heureux que Guidewire ait choisi Blanchardstown pour implanter son nouveau siège EMOA. Guidewire est un acteur de premier plan dans le secteur des logiciels, et cette expansion, qui créera 150 nouveaux emplois hautement qualifiés, illustre l’engagement continu de l’entreprise en Irlande depuis 10 ans. Je souhaite à l’équipe la plus grande réussite dans ses projets d’expansion. »

Commentant cette annonce, Mary Buckley, directrice exécutive de l’Agence de développement industriel de l’Irlande, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui illustre la confiance de Guidewire dans la disponibilité d’effectifs hautement qualifiés et talentueux en Irlande, capables de soutenir son évolution et de contribuer à l’accomplissement de ses objectifs stratégiques d’entreprise. Je souhaite à l’équipe de poursuivre son succès au sein de son nouvel immeuble de bureaux, et l’entreprise peut compter sur le soutien sans faille de l’Agence de développement industriel de l’Irlande. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://careers.guidewire.com/location/dublin

Vidéo des bureaux de Dublin :

https://players.brightcove.net/929656735001/41G8Cuaute_default/index.html?videoId=6300984518001

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs généralistes font confiance pour participer, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le cœur de métier, l’analyse et l’IA pour proposer notre plateforme en tant que service cloud. Plus de 450 assureurs, allant de sociétés nouvelles à des compagnies figurant parmi les plus grandes et les plus complexes au monde, fonctionnent grâce à Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en œuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et les plus vastes écosystèmes de partenaires, de l’industrie. Notre plateforme propose des centaines d’applications qui accélèrent l’intégration, la localisation, et l’innovation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

NOTE : Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, rendez-vous sur https://www.guidewire.com/legal-notices

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220322006034/fr/