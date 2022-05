La sortie de la version Elysian de Guidewire accélère le délai de commercialisation pour les assureurs grâce à Integration Gateway, Guidewire GO, ainsi qu'à une solution d'assurance intégrée pour les voyages

Guidewire (NYSE : GWRE) a annoncé aujourd’hui la sortie d’Elysian, la toute dernière d’une série de versions cloud qui définissent le marché. Les innovations de la version Elysian permet aux assureurs de connecter rapidement des applications tierces avec Integration Gateway, notamment des solutions de technologies d’assurance, de lancer rapidement des branches d’activité avec Guidewire GO et Advanced Product Designer (APD), et d’étendre la distribution grâce à une nouvelle solution d’assurance intégrée pour les voyages. Pour participer : Elysian, l’événement de lancement de la version Elysian de Guidewire sera diffusé en direct à 08h00 heure du Pacifique, le 19 mai. Il sera également disponible en replay. Pour en savoir plus sur les nouveautés apportées par Elysian, rendez-vous sur guidewire.com/Elysian.

Expanded capabilities for London Market insurers delivered in PolicyCenter. (Source: Guidewire)

Connectez facilement des applications grâce à Integration Gateway

Elysian réduit la complexité d’intégration et améliore l’efficacité des développeurs, grâce à Integration Gateway, un micro-service cloud qui externalise la logique d’intégration, et qui organise les appels en direction et en provenance d’InsuranceSuite et d’applications tierces, facilitant ainsi l’intégration avec plus de 170 applications partenaires sur la Guidewire Marketplace.

« Les coûts et délais nécessaires pour intégrer des systèmes clés avec des applications tierces impactent significativement la vitesse de commercialisation. Integration Gateway constitue une nouvelle référence en termes de disponibilité, et réinvente en toute facilité la manière d’intégrer Guidewire pour les développeurs », a déclaré Diego Devalle, directeur du développement des produits chez Guidewire.

Lancement rapide des produits grâce à Guidewire GO et APD

Elysian accélère les délais de commercialisation grâce à des contenus étendus et spécifiques aux pays sur les branches d’activité actuellement disponibles dans Guidewire GO, une bibliothèque de définitions de produits clés en main, afin d’amorcer le processus de conception des produits. Les contenus de Guidewire GO sont disponibles au téléchargement sur la Guidewire Marketplace.

Souscrivez des risques de manière flexible, grâce à de nouveaux contenus de branches commerciales, ainsi qu’à une intégration de messagerie pour le marché londonien.

Traitez efficacement les sinistres sur le marché automobile français, grâce à un soutien complet concernant les conventions IRSA, IRCA et les dommages corporels, et incluant répartition des sinistres, messagerie asynchrone en temps réel et traitement des paiements.

Excellez sur le marché australien des véhicules particuliers grâce à un soutien complet portant sur les adresses régionales, les devises, les structures de produits, les règles et modèles liés aux données, ainsi que les données réglementaires et les prélèvements fiscaux.

Lancez rapidement des produits, grâce à plus de 1 000 mises à jour ISO SBT. Réduisez les efforts de configuration et de maintenance des produits, grâce aux nouveaux produits AAIS Commercial Inland Marine pour les assureurs en Amérique du Nord.

Proposez jusqu’à deux fois plus rapidement une assurance agricole sur le marché américain, grâce au nouveau GO Product pour InsuranceNow.

Elysian inclut plusieurs améliorations concernant APD, un service cloud de configuration visuelle pour la définition des modèles de produits, qui soutient l’ensemble du cycle de vie d’assurance, simplifiant la configuration tout en améliorant les lancements de produits. Elysian apporte de nouvelles fonctionnalités, qui permettent aux assureurs disposant de branches d’activité PolicyCenter existantes d’auto-générer la création d’API prêtes pour le cloud, ainsi que des aperçus d’intégration qui harmonisent la transition vers le cloud de Guidewire.

« Elysian illustre notre investissement continu dans des contenus sectoriels à valeur élevée, étendant notre catalogue de produits d’assurance grâce à de nouvelles gammes de produits Guidewire GO prêtes à l’emploi, ainsi qu’à des contenus commerciaux, personnels et spécifiques aux pays, qui permettent aux assureurs d’accéder plus rapidement au marché », a déclaré Eugene Lee, vice-président principal et directeur général de Guidewire.

Distribution étendue grâce à une solution d’assurance intégrée pour les voyages

Selon un rapport d’InsTech London, le marché de l’assurance intégrée devrait croître pour atteindre 722 milliards USD en primes brutes souscrites (GWP) d’ici six ans – soit six fois sa taille actuelle. Lightyear Capital a également rapporté que la valeur du marché américain de l’assurance intégrée devrait augmenter pour passer de 5 milliards USD en 2020 à 70,7 milliards USD en 2025.

Elysian apporte des solutions spécifiques aux marchés, préconfigurées pour répondre aux exigences clés des branches d’activité, afin que les assureurs puissent lancer des assurances intégrées de voyage en l’espace de 12 semaines, et fournir une solution de bout en bout allant du devis jusqu’au sinistre. La solution d’assurance intégrée pour les voyages de Guidewire combine les données et fonctionnalités de Guidewire Cloud Platform (GWCP) avec les capacités intégrées issues de son écosystème de partenaires, afin de fournir un soutien sur l’ensemble du cycle de vie d’assurance des voyages.

« Les clients de Guidewire comptent sur nous pour répondre rapidement aux demandes évolutives du marché », a déclaré M. Devalle. « Grâce au lancement de notre première solution d’assurance intégrée pour les voyages, les assureurs peuvent rapidement activer un autre canal de distribution sur GWCP. »

Pour en savoir plus sur Guidewire, Guidewire Cloud Platform, ou la version Elysian, rendez-vous sur guidewire.com. Et pour en savoir plus sur la solution d’assurance intégrée pour les voyages de Guidewire, cliquez ici.

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs multirisques font confiance pour s’engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le cœur de métier, l’analyse, et l’IA pour proposer notre plateforme en tant que service dans le cloud. Plus de 450 assureurs, allant de sociétés nouvelles à des compagnies figurant parmi les plus grandes et les plus complexes au monde, fonctionnent grâce à Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons constamment pour faciliter leur réussite. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en œuvre sans égal, avec plus de 1 000 projets à succès, pris en charge par les plus grandes équipes de R&D et les plus vastes écosystèmes de partenaires, du secteur. Notre plateforme propose des centaines d’applications qui accélèrent l’intégration, la localisation, et l’innovation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

NOTE : Tous les produits mentionnés dans les présentes sont des produits Guidewire. Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions, ni pour des clients autogérés. Tout service ou toute fonctionnalité qui n’est pas encore sorti(e), et qui est mentionné(e) dans le présent communiqué de presse ou dans d’autres communiqués de presse ou déclarations publiques, n’est actuellement pas disponible, et susceptible de ne pas l’être dans les délais prévus, voire pas du tout. Les clients qui achètent des applications Guidewire doivent prendre leurs décisions d’achat en fonction des fonctionnalités actuellement disponibles.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations concernant la disponibilité future de la version Elysian, la disponibilité générale des fonctionnalités, programmes, services et outils liés à Elysian et mentionnés dans ce communiqué de presse, parmi lesquels Integration Gateway, Guidewire GO, et la solution d’assurance intégrée pour les voyages. Ces déclarations sont faites à la date de leur première publication et sont basées sur les attentes, estimations, projections et prévisions ainsi que les convictions et hypothèses actuelles de la direction. Les termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « croire », « espèrer », « cibler », « projeter », « buts », « estimer », « potentiel », « prévoir », « avoir l’intention de », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que des expressions similaires et des variations de ces termes, ou leur emploi sous forme négative sont censés identifier ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs impliquent des facteurs et des circonstances qui sont indépendants de la volonté de Guidewire. Les résultats réels de Guidewire pourraient être substantiellement différents de ceux indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles, en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris sans toutefois s’y limiter, les risques détaillés dans les formulaires 10-K et 10-Q les plus récents, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières) ainsi que d’autres documents pouvant être déposés par la Société de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. En particulier, les facteurs suivants, entre autres, pourraient conduire les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles : les résultats d’exploitation trimestriels et annuels pourraient fluctuer davantage que prévu ; l’impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés et notre activité, ainsi que sur les activités de nos clients, partenaires intégrateurs de systèmes (System Integrator, « SI »), et prestataires ; les variations saisonnières et autres variations liées à nos contrats clients, ainsi que la comptabilisation des revenus connexes pourraient entraîner des fluctuations significatives dans nos résultats d’exploitation et nos flux de trésorerie ; notre recours aux ventes ainsi qu’aux renouvellements d’un nombre relativement réduit de clients importants pour une part substantielle de notre chiffre d’affaires ; notre capacité à gérer avec succès tout changement dans notre modèle d’entreprise, y compris la transition de nos produits vers des offres cloud, et les coûts liés aux opérations cloud ; nos produits ou services basés dans le cloud pourraient faire l’objet de violations de sécurité des données ; nous sommes confrontés à une concurrence intense sur notre marché ; notre chiffre d’affaires lié aux services produit des marges brutes inférieures à celles de notre chiffre d’affaires lié aux licences, aux abonnements ainsi qu’à l’assistance ; nos cycles de développement de produits et cycles de ventes sont de longue durée, et pourraient être affectés par des facteurs échappant à notre contrôle ; les changements dans les règles de comptabilité, telles que la comptabilisation du chiffre d’affaires, ont déjà exposé et pourraient à nouveau exposer nos résultats trimestriels et annuels à une plus grande volatilité ; des allégations de parties tierces selon lesquelles nous enfreindrions leurs droits de propriété intellectuelle pourraient affecter significativement notre activité ; la fragilisation du contexte économique mondial pourrait impacter négativement le secteur de l’assurance multirisque, notamment le taux de dépenses dans les technologies de l’information ; les événements politiques généraux ou événements déstabilisateurs de type guerres, conflits ou actes de terrorisme ; notre capacité à vendre nos produits est hautement dépendante de la qualité de nos services professionnels et de nos partenaires SI ; le risque de perdre des employés clés ; les difficultés liées aux opérations internationales, telles que les variations des taux de change ; ainsi que d’autres risques et incertitudes. La performance antérieure n’est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse représentent les opinions de Guidewire à la date de la publication de celui-ci. La Société estime que des événements ou des faits nouveaux pourraient l’amener à modifier son point de vue. Guidewire rejette toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision de toute déclaration prévisionnelle, quelle qu’elle soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. Ces déclarations prévisionnelles ne doivent pas être considérées comme représentant les points de vue de Guidewire à une quelconque date ultérieure à celle de ce communiqué de presse.

Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, consultez le site https://www.guidewire.com/legal-notices.

