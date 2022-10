Ornikar choisit la solution Guidewire InsuranceSuite sur Guidewire Cloud

L'assureur français a fait le choix d’utiliser Guidewire pour la visibilité de ses opérations, la rapidité de mise sur le marché de ses produits et l'amélioration continue de son expérience client

Ornikar, Champion de la #FrenchTech et acteur innovant dans le domaine de la mobilité et Guidewire (NYSE: GWRE) annoncent qu’ Ornikar a choisi Guidewire InsuranceSuite on Guidewire Cloud comme système de gestion pour son activité d’assurance. Cette solution lui octroie ainsi la flexibilité et l'agilité nécessaires pour concevoir et proposer les produits les plus adaptés aux besoins de ses clients et pour enrichir leur expérience.

Après avoir introduit un modèle innovant d'auto-école en ligne et être devenu depuis un leader de l'éducation routière en France, Ornikar a l’ambition de capitaliser sur son positionnement singulier pour transformer l’offre d’assurance automobile.

« L'accent mis par Guidewire sur l'investissement continu dans le développement de sa plateforme Cloud a été déterminant dans notre choix de cette solution, » a déclaré Alexander Andin, Head of Ornikar Core Insurance Platform. « Notre choix d’utiliser Guidewire nous permettra de bénéficier de leur ambitieuse feuille de route et de mises à jour régulières, intégrant des fonctionnalités ‘best in class' du secteur. En outre, nous anticipons une meilleure intégration avec d'autres applications SaaS ainsi qu'un potentiel de gains d’échelle accru pour accompagner nos activités à l’international. »

« La réputation de Guidewire en tant que référence sur le marché est un élément clé de notre décision. En mettant en place un modèle opérationnel solide, basé sur Guidewire, nous renforçons la confiance de nos partenaires dans nos capacités de souscription des contrats d'assurance et de gestion des sinistres, » ajoute Pierre Vasserot, Head of Customer Support and Claims chez Ornikar.

« Externaliser des activités non différenciantes, nous permet de concentrer nos efforts sur la création d’une expérience client singulière ainsi que sur nos activités d’innovation produit, » ajoute Frédéric Artru, Head of Ornikar Insurance Offer & Pricing. Dans le même temps, nous pouvons bénéficier de l'expertise reconnue de Guidewire et accéder aux fonctionnalités cœur de métier assurance, pour favoriser une commercialisation rapide de nos offres et garantir des opérations efficaces et transparentes tout au long du parcours. »

« Nous sommes ravis d'accueillir un champion de la #FrenchTech tel que Ornikar dans la communauté des clients Guidewire et dans Guidewire Cloud, » a déclaré Emmanuel Naudin, RVP Sales - EMEA, Guidewire. « Nous remercions Ornikar pour la confiance qu'ils accordent à nos solutions Cloud, afin de soutenir leur objectif de créer et de fournir, dans des temps très courts, les meilleurs produits et services d'assurance pour leur marché cible. »

À propos d'Ornikar

Expert de la pédagogie routière depuis 2013, et de l’assurance automobile depuis 2020, Ornikar ambitionne de s’imposer comme leader mondial de l’accès à la mobilité grâce à son approche globale combinant formation théorique au code de la route, formation pratique à la conduite et assurance automobile. En moins de dix ans, l’entreprise dirigée par Benjamin Gaignault et Flavien le Rendu a révolutionné le modèle de l’auto-école traditionnelle en devenant la plateforme de référence en matière de formation à la conduite en France avec plus de 2,5 millions de clients accompagnés. Ornikar est membre du Next40, label gouvernemental promouvant les 40 jeunes entreprises les plus prometteuses et susceptibles de devenir des leaders technologiques, depuis 2022. www.ornikar.com.

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons les applications cœur de métier, le digital, l’analytique et l’IA dans notre plateforme sous forme de service cloud. Qu’ils soient jeunes et de petite envergure ou parmi les plus grands et plus complexes au monde, plus de 500 assureurs utilisent Guidewire dans 38 pays.

En tant que partenaire de nos clients, nous sommes en constante évolution pour assurer leur réussite. Nous sommes fiers de nos résultats inégalés en matière d’implémentations, avec à notre actif plus de 1 000 projets réalisés avec succès et bénéficiant du soutien de la plus grande équipe de R&D, et l’écosystème de partenaires le plus vaste du secteur. Notre marketplace compte des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

