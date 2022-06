Topdanmark déploie Guidewire pour réduire la complexité informatique et optimiser l'engagement client omnicanal

Guidewire (NYSE : GWRE) a annoncé aujourd’hui que Topdanmark, deuxième plus grande compagnie d’assurance du Danemark, a implémenté Guidewire afin de réduire la complexité de son architecture informatique et se concentrer sur le développement d’une plateforme robuste avec des systèmes rationalisés. L’implémentation permettra à Topdanmark de s’engager plus efficacement avec les clients sur plusieurs canaux, de numériser ses processus en matière de politique et de facturation, et d’activer une fonctionnalité de libre-service.

Guidewire a été déployé dans les segments éoliennes, biens et contenus de la division Agriculture de Topdanmark. Ceci s’est fait en parallèle au déploiement d’une plateforme Salesforce profondément intégrée à Guidewire. Des déploiements Guidewire ultérieurs sont prévus en 2022 dans les divisions Privé et Commercial de l'entreprise.

« Il a été vital pour nous de poser correctement la pierre angulaire dès le début en créant des processus, des intégrations et des communications client de base au Danemark », a déclaré Monica Diaz, directrice de la division Agriculture et Commercial. « La pierre angulaire étant en place, notre priorité est désormais le développement de produits supplémentaires pour nos clients agricoles et privés. Nous avons rencontré très peu de problèmes avec la plateforme, alors que nous continuons de déployer des fonctionnalités supplémentaires à un rythme soutenu. Les premiers retours d'information internes indiquent que la plateforme est intuitive et facile à utiliser ; elle compte environ 150 utilisateurs actuels, un nombre qui devrait augmenter jusqu’à environ 500 à 600. »

Les informations en temps réel améliorent l’expérience client

D’après Topdanmark, les représentants de commerce et les employés de service doivent, plus que jamais, comprendre les besoins et les désirs spécifiques de leurs clients. Dans cette optique, il incombe à la compagnie d’assurance de fournir à ses employés la technologie, les outils et les connaissances nécessaires.

« Avec l’analyse des données et les systèmes optimisés de Guidewire et de Salesforce, nous avons donné à nos collègues les moyens d’offrir un service de qualité conforme aux attentes de nos clients », a ajouté Monica Diaz.

« Je voudrais féliciter Topdanmark pour le succès de leur déploiement », a commenté Laurent Fontaine, vice-président chargé des ventes, EMOA, pour le groupe Guidewire Software. « Nous sommes ravis d’avoir joué un rôle dans la transformation numérique de cette organisation dynamique et hautement concentrée sur l’amélioration continue de ses services et produits. »

