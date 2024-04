Guild Esports Plc est une organisation d'équipes et une marque de style de vie basée au Royaume-Uni et axée sur les fans, qui fait participer des joueurs professionnels à des compétitions de jeux vidéo sous la bannière Guild. Son activité principale est de posséder et d'exploiter une marque d'esports. L'académie d'entraînement interne de la société offre une expérience de divertissement ainsi qu'une marque de style de vie distincte et authentique pour la communauté esports dans le monde entier. Elle propose des camps et des clubs de codage. Ses clubs de codage proposent des clubs de codage pour enfants après l'école, offrant des sessions divertissantes et éducatives pour tous les niveaux.

Secteur Loisirs et détente