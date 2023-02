Guild Esports prolonge les contrats Fortnite avec deux joueurs professionnels

(Alliance News) - Guild Esports PLC a déclaré lundi avoir prolongé les contrats des joueurs professionnels de Fortnite Anas El-Abd et Henrik McLean dans le cadre d'un accord d'un an, avec une option de prolongation d'un an supplémentaire.

El-Abd, originaire du Danemark, a signé pour la première fois avec la société en janvier 2021. En décembre 2022, El-Abd a gagné 1 million de dollars en remportant la compétition mondiale Fortnite "MrBeast's Extreme Survival Challenge" et a remporté l'épreuve "zero-build" lors du Gamers8 Fortnite LAN en Arabie Saoudite, partageant le prix de 250 000 dollars avec son coéquipier.

McLean, un joueur professionnel britannico-lituanien, a signé avec l'entreprise en décembre 2020. Depuis, McLean a remporté trois fois les Fortnite Champion Series EU.

El-Abd est suivi sur les médias sociaux par plus de 450 000 personnes sur l'ensemble de ses canaux, tandis que McLean compte 600 000 adeptes sur l'ensemble de ses canaux.

Guild Esports a déclaré que les deux joueurs de Fortnite s'affrontent régulièrement, et qu'ils ont récemment obtenu la troisième place lors des finales hebdomadaires de l'Elite Cup en janvier 2023.

El-Abd et McLean concourront désormais sous la bannière de Guild dans tous les prochains tournois Fortnite européens et internationaux.

Une petite partie de leurs gains continuera à être reversée à Guild, conformément aux accords contractuels passés entre Guild et ses pro-joueurs, a précisé l'entreprise.

La directrice générale, Jasmine Skee, a déclaré : "Guild continue d'attirer les meilleurs joueurs du monde, et nous sommes ravis qu'Anas et Hen aient décidé de prolonger leurs contrats avec nous. Nous nous engageons à soutenir le développement des joueurs et avec la scène professionnelle Fortnite qui semble exceptionnellement forte pour 2023 avec un prize pool total de 10 millions USD et un événement international en personne plus tard dans l'année pour FNCS, c'est un objectif majeur pour Guild."

Les actions de Guild Esports étaient en hausse de 2,7% à 0,98 pence chacune à Londres tôt lundi.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.