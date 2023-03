Guild Esports s'associe à une technologie basée sur l'IA

Guild Esports PLC - société de sport électronique basée à Londres - conclut un partenariat de recherche et développement avec Gerford AI, une société australienne d'intelligence artificielle et d'analyse de données, afin d'utiliser la technologie de l'intelligence artificielle dans la découverte et le développement de joueurs professionnels de sport électronique.

Le partenariat se concentrera sur le développement d'une technologie axée sur l'IA pour fournir une analyse de données "en temps utile", suivre les performances individuelles des athlètes et optimiser la préparation d'avant-match, indique Guild. En outre, le partenariat entre Guild et Gerford portera sur le développement d'un outil de censure en ligne axé sur les sports électroniques, conçu pour lutter plus efficacement contre les comportements antisociaux en ligne en filtrant automatiquement les propos préjudiciables dans les jeux.

Guild s'attend à ce que les innovations résultant du partenariat puissent être utilisées pour soutenir les opportunités de génération de revenus pour l'entreprise. Elle entrevoit également un potentiel à long terme d'utilisation de la technologie pour développer des programmes professionnels et éducatifs à des fins de licence et de vente.

Cours actuel de l'action : 0,94 pence, en hausse de 1,1 % jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 55 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

