Guild Esports s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre

(Alliance News) - Guild Esports PLC a déclaré mercredi que ses revenus ont été multipliés au premier semestre, alors que sa perte a été réduite de moitié grâce à une forte activité commerciale.

La société d'e-sports basée à Londres a annoncé un chiffre d'affaires de 3,7 millions de livres sterling pour le premier semestre clos le 31 mars, soit plus du double du chiffre d'affaires de 1,1 million de livres sterling de l'exercice 2022, grâce à la croissance des revenus de sponsoring.

La perte avant impôts, quant à elle, s'est réduite à 2,3 millions de livres sterling, contre 5 millions de livres sterling il y a un an, grâce à l'augmentation des recettes de parrainage et à la diminution des dépenses d'exploitation.

La perte par action s'est également réduite à 0,44 pence, contre 0,96 pence l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que le revenu du second semestre devrait augmenter par rapport à l'année précédente, notant qu'elle est actuellement en ligne avec les attentes, le commerce étant soutenu par un solide carnet de commandes et un pipeline de nouvelles affaires.

La directrice générale, Jasmine Skee, a déclaré : "Guild a surmonté un environnement macroéconomique difficile pour atteindre une croissance à trois chiffres de son chiffre d'affaires, grâce à de solides revenus de sponsoring et aux relations avec nos partenaires. Grâce à une réduction significative des dépenses opérationnelles, nous avons vu nos bénéfices bruts augmenter et nos pertes diminuer de moitié. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique positive au second semestre 2023, avec des objectifs ambitieux de croissance des revenus et de l'audience pour l'ensemble de l'année.

"Guild Studios et Guild College présentent une opportunité à la fois de compléter nos revenus de sponsoring, et d'attirer de nouvelles marques qui cherchent à entrer dans l'espace esports pour la première fois."

Les actions de Guild Esports sont restées inchangées à 0,75 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

