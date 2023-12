(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Ariana Resources PLC - société d'exploration et de développement minéral ayant des intérêts dans l'exploitation de mines d'or en Turquie, à Chypre et au Kosovo - annonce la découverte de 11,83 grammes d'or par tonne et de 28,59 grammes d'argent par tonne au projet Tavsan, dans l'ouest de la Turquie. Kerim Sener, directeur général, déclare : "Nous travaillons actuellement à la révision de notre modèle géologique sur la base des nouvelles données, ce qui contribuera à terme à la révision de l'estimation des ressources minérales. Celle-ci servira à son tour à mettre à jour les plans de production et de développement au cours du premier trimestre 2024, et nous restons sur la bonne voie pour une première production d'or à Tavsan au cours du deuxième trimestre 2024."

Ascent Resources PLC - société européenne et hispano-américaine d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur des projets - fait état d'une "mise à jour importante" de son estimation des recettes auxquelles elle a droit, "qui ont déjà été reçues par son partenaire de coentreprise Geoenergo, à la suite de la récente sentence arbitrale provisoire positive". L'estimation a plus que doublé, passant de 3,5 millions d'euros à environ 8 millions d'euros. Le 25 octobre, Ascent a déclaré avoir reçu une décision provisoire contraignante du tribunal d'arbitrage, confirmant le droit d'Ascent Slovenia Ltd à des recettes supérieures au profil de production de base de tous les puits de la zone de concession. La décision finale d'arbitrage est attendue par Ascent vers la fin du premier trimestre 2024.

Eqtec PLC - Société de technologie de conversion thermochimique - Confirme qu'elle a réussi à améliorer ses performances et à atteindre les critères de performance fixés par son prêteur, Banca del Fucino SpA, concernant une facilité de prêt de 2,9 millions d'euros qu'Eqtec a contractée en septembre. Le prêteur n'a pas été en mesure de visiter le Centre de développement du marché italien d'Eqtec avant la période des vacances, la Banca del Fucino devant désormais se rendre sur place au début du mois de janvier. Eqtec déclare qu'elle "s'attend à pouvoir tirer le montant total de la facilité peu après cette visite, et fera une autre annonce en conséquence".

Guild Esports PLC - Entreprise d'esports basée à Londres - Elle conclut un partenariat d'un an avec eNDX, une plateforme d'esports axée sur les joueurs, afin d'ajouter les joueurs des listes Counter-Strike de l'entreprise au pool négociable d'eNDX. "La Guilde recevra un pourcentage des revenus générés par l'échange des joueurs de la Guilde sur le site. Le partenariat est estimé à six chiffres sur la base de l'acquisition d'utilisateurs et du volume d'échange prévus", déclare Guild Esports. Jasmine Skee, directrice générale de Guild Esports, déclare : "Notre partenariat avec eNDX établit la présence de Guild dans le paysage des échanges de joueurs de sport électronique, car nous devenons la première organisation de sport électronique à introduire ses équipes masculines et féminines sur cette plateforme. En plus de permettre aux utilisateurs d'échanger les performances futures de leurs joueurs préférés, eNDX offre une opportunité unique de stimuler l'engagement des fans. Nous sommes ravis de voir nos joueurs passionnants ajoutés à cette plateforme qui offre une nouvelle voie pour la participation des fans dans l'expérience globale de l'esport."

SulNOx Group PLC - entreprise de technologie verte basée à Londres, qui fournit des solutions pour décarboniser et améliorer l'efficacité des combustibles hydrocarbonés liquides - déclare continuer à faire des "progrès considérables" au Ghana par l'intermédiaire du distributeur Nationwide Technologies Ltd. Nationwide Technologies a acheté 3 700 litres supplémentaires de SulNOxEco et s'est "engagé verbalement" à acheter un minimum de 15 000 litres supplémentaires par an, ces 15 000 litres valant environ 250 000 GBP. SulNOx prévoit des commandes plus importantes et plus fréquentes "dans un avenir proche". Andrew Boye, responsable des services d'authentification chez Nationwide Technologies, déclare : "Je prédis que plusieurs sociétés de commercialisation du pétrole chercheront à incorporer SulNOx dans leurs pompes de stations-service et à le distribuer à leurs clients industriels en 2024, ce qui entraînera des ventes importantes au Ghana et dans l'ensemble de la sous-région."

Valeura Energy Inc - Société pétrolière et gazière thaïlandaise et turque basée en Alberta (Canada) - Achève une campagne de forage intercalaire dans le champ pétrolifère de Nong Yao, au large du golfe de Thaïlande. "Les résultats du puits d'évaluation ont dépassé les attentes", déclare Valeura. Sean Guest, président-directeur général, déclare : "Je suis heureux de constater que les succès se poursuivent sur le champ de Nong Yao. Cette campagne s'est concentrée sur la zone développée pour la première fois à Nong Yao et illustre la capacité de notre équipe à augmenter les volumes grâce à des forages intercalaires et à prolonger la durée de vie économique de nos anciens actifs de production. Nous nous concentrons également sur la croissance. La commercialisation de l'accumulation de Nong Yao C reste sur la bonne voie pour l'installation d'infrastructures et le forage de développement commençant au premier trimestre 2024."

