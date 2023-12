Guild Esports PLC - entreprise de sport électronique basée à Londres - finalise son équipe professionnelle Counter-Strike composée de cinq joueurs et d'une équipe d'entraîneurs. Les cinq joueurs ont déjà joué ensemble sous le nom de "Bad News Eagles" et jouent désormais sous le nom de "Guild Eagles". L'équipe Says a une audience croissante dans le monde entier et a remporté huit matchs sur dix depuis qu'elle a rejoint Guild. L'entreprise a l'intention de participer à la Coupe du monde d'esport 2024 à Riyad dans le cadre de sa "stratégie d'implantation dans la région [Moyen-Orient et Afrique du Nord]", où les sports électroniques sont "de plus en plus populaires". Guild a déjà signé sa première équipe Counter-Strike en mars.

Jasmine Skee, directrice générale, déclare : "Counter-Strike est un esport légendaire dont la popularité ne cesse de croître... La Coupe du monde d'esport est l'occasion idéale d'étendre notre présence dans Counter-Strike, et nous sommes ravis d'avoir les Eagles à bord".

Cours actuel de l'action : 0,75 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 42

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

