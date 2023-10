Guild Esports PLC - Guild Esports signe trois joueurs professionnels de haut niveau, 'Blacha', 'Chico' et 'PabloWingu', pour son groupe professionnel Fortnite. Blacha, Chico et PabloWingu sont considérés comme des joueurs à suivre dans l'industrie et ont remporté plus de 185 000 USD en tournois en 2023. Ils participeront sous la bannière de la Guilde à des tournois Fortnite européens et internationaux.

Selon le site, les nouveaux joueurs représentent un changement d'orientation pour Guild vers le ciblage des talents en devenir et en développement via des outils de scouting et d'analyse de données.

La directrice générale Jasmine Skee déclare : " L'équipe Fortnite de Guild est un joyau important de notre couronne, et je suis ravie de renforcer notre position à long terme dans l'esport emblématique en signant trois jeunes joueurs qui ont déjà connu un succès remarquable. Blacha, Chico et PabloWingu sont parmi les joueurs les plus prometteurs de Fortnite professionnel, et c'est un témoignage de la qualité de notre coaching et de nos installations qu'ils ont choisi Guild comme lieu pour faire passer leur carrière professionnelle au niveau supérieur."

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

