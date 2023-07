Guild Esports PLC - organisateur d'équipes d'e-sport basé à Londres - annonce un partenariat avec Pixels AI ; un service de distribution et de publicité numérique qui utilise l'optimisation de l'IA. Guild Esports déclare que ce partenariat lui permettra de générer de nouveaux revenus publicitaires en tirant parti de la plateforme vidéo de Pixels, alimentée par l'IA. Pixels AI fera automatiquement correspondre le contenu de Guild Esports à des articles pertinents sur le secteur, générant ainsi des revenus publicitaires basés sur le volume de lecture des vidéos.

Jasmine Skee, présidente-directrice générale de l'association, a déclaré : "Ce partenariat nous aide à mettre en valeur le contenu de Guild : "Ce partenariat nous aide à mettre la marque Guild et notre contenu de jeu authentique et exclusif devant des audiences numériques ciblées et engagées. Il renforcera notre stratégie actuelle de publicité de contenu avec une portée et une fréquence accrues et améliorera notre capacité à parler aux joueurs en dehors des plateformes sociales et de streaming traditionnelles, ce qui est vital pour notre croissance."

Cours actuel de l'action : 0,75 pence, en hausse de 13 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 58

