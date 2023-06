Guild Esports PLC - organisateur d'équipes d'e-sports basé à Londres - signe un accord de partenariat d'un an avec Secretlab Ltd, en vertu duquel l'entreprise spécialisée dans les chaises devient le fournisseur officiel de chaises de jeu du Sky Guild Gaming Centre. Les termes de l'accord sont soumis à la confidentialité commerciale. La société basée à Singapour fournira au Sky Guild Gaming Centre ses fauteuils de jeu qui seront utilisés par les joueurs professionnels de Guild "lorsqu'ils participeront aux compétitions d'e-sport les plus disputées au monde".

La Guilde était auparavant partenaire de Razer Inc. dans le cadre d'un accord de parrainage en espèces et en nature d'une durée de deux ans. Cet accord, d'une durée de 15 mois, a été résilié de manière anticipée sans effet significatif sur les revenus de Guild.

Cours actuel de l'action : 0,65 pence, en baisse de 3,7 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 64%.

