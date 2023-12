Guild Esports PLC - entreprise d'esports basée à Londres - signe un contrat de sponsoring britannique d'un an avec Subway IP LLC, effectif à partir du début de l'année 2024. Subway est une chaîne de sandwichs. L'accord reconduit Subway en tant que "partenaire officiel de restauration rapide" de Guild, suite à l'accord de parrainage mondial de deux ans signé pour la première fois en mars 2021 par les deux sociétés.

Jasmine Skee, directrice générale, a déclaré : "Subway a été l'un de nos premiers partenaires après notre entrée à la Bourse de Londres et nous sommes ravis de prolonger notre relation jusqu'en 2024. Subway est une marque emblématique d'envergure mondiale, et sa décision de s'associer à nouveau avec nous est une validation retentissante de la proposition de valeur et de la stratégie à long terme de Guild, montrant comment nous pouvons communiquer de manière authentique avec de nouveaux publics, en particulier les groupes démographiques difficiles à atteindre que sont la génération Z et la génération Alpha."

Cours actuel de l'action : 0,72 pence, en baisse de 4,0 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 45 %.

