(Alliance News) - Guild Esports PLC a annoncé mardi qu'elle s'inscrivait à la saison de cette année du championnat britannique F4 Esports, marquant ainsi sa première entrée dans la compétition de course simulée.

L'organisateur d'équipes d'e-sports basé à Londres a vu ses actions augmenter de 12% à 0,70 pence chacune à Londres mardi après-midi, après avoir annoncé qu'il alignera deux pilotes professionnels.

La saison débutera en septembre et se poursuivra jusqu'en novembre. Guild Esports a déclaré qu'elle annoncerait son équipe en temps voulu.

Le championnat britannique F4 Esports est entièrement sanctionné par Motorsport UK, l'organe directeur du sport automobile au Royaume-Uni.

Il se compose de huit manches qui se déroulent sur des répliques numériques de circuits réels et se disputent avec des voitures FIA F4. Ces voitures sont officiellement homologuées par la FIA, l'organe directeur du sport automobile mondial, et sont inspirées des vraies voitures de Formule 4.

"Tout au long de ma carrière dans Sim Racing, il est clair que les organisations ont manqué l'occasion de développer les talents locaux dans l'esport. C'est pourquoi nous sommes ravis de participer au British F4 Esports Championship, qui nous donne l'occasion de former de jeunes compétiteurs et d'utiliser les incroyables installations dont nous disposons au Sky Guild Gaming Centre. Pour notre équipe commerciale, il s'agit également d'une occasion fantastique de commencer à s'adresser à de nouveaux publics et d'ouvrir de nouvelles sources de revenus", a déclaré Luke Jones, vice-président de Commercial, Esports et Gaming.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.