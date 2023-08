(Alliance News) - Guild Esports PLC a lancé vendredi une nouvelle équipe professionnelle pour participer au jeu de combat Street Fighter 6.

Les actions de Guild Esports ont augmenté de 23% à 0,69 pence chacune à Londres vendredi matin.

L'entreprise de sports électroniques basée à Londres a déclaré que la nouvelle équipe, qui comprend Alfonso Martinez Pozo, Reneil Landell et Rabiae Houmaid, générera des revenus et des opportunités de croissance de l'audience pour l'entreprise.

Guild Esports a également annoncé vendredi qu'elle collaborerait avec Sky Broadband Ltd pour lancer un tournoi de Street Fighter en direct, surnommé "Sweat Room".

La société a déclaré que dans le cadre du concours, les participants "s'affronteront dans des matchs de Street Fighter en un contre un dans une salle chauffée, mettant les joueurs au défi de donner le meilleur d'eux-mêmes sous la pression".

Jasmine Skee, présidente-directrice générale, a déclaré : "Street Fighter offre un tout nouveau public et de futures opportunités de génération de revenus pour Guild, où nous maintiendrons nos normes élevées d'excellence professionnelle et avons l'intention de concourir au plus haut niveau".

