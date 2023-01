La star de l'opéra Placido Domingo fait face à de nouvelles accusations d'inconduite

Dans le cadre d'une enquête menée en 2020, plus de trois douzaines de chanteurs, danseurs, musiciens, professeurs de chant et personnel de coulisses ont déclaré avoir été témoins ou victimes d'un comportement inapproprié de la part de Domingo, 83 ans, sur trois décennies. Domingo n'a pas admis d'actes répréhensibles.

La dernière accusation est venue d'une chanteuse non identifiée de la chaîne de télévision espagnole La Sexta. Apparaissant comme une silhouette sombre, elle a déclaré que Domingo aurait demandé à la toucher dans un théâtre en Espagne au début du 21ème siècle. A une autre occasion, il a essayé de l'embrasser, a-t-elle dit.

"Une des premières choses qu'on vous dit, c'est de ne pas monter dans l'ascenseur seul avec Placido Domingo", a déclaré la femme à la chaîne de télévision La Sexta.

Elle a raconté comment Domingo aurait demandé à la toucher après une répétition.

"La première fois que j'ai ressenti un malaise, c'est lorsque nous répétions. Il (Placido) m'a dit devant tout le monde : 'Écoute, est-ce que je peux mettre ma main dans une de tes belles poches'. Je portais un pantalon avec une poche arrière brodée", a-t-elle déclaré.

"J'avais mal au ventre car je me suis demandé ce que je pouvais dire à (Domingo) pour continuer normalement. Si je lui dis non, il y aura des conséquences et si je lui dis oui, je ne veux même pas y penser."

La chanteuse a déclaré qu'elle n'avait pas dénoncé Domingo à ses patrons ou aux autorités.

"Il est Domingo. Il est intouchable. Il ne devrait pas l'être mais je suis dans l'ombre", a-t-elle ajouté.

Les représentants de Domingo n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

L'enquête menée en 2020 par l'American Guild of Musical Artists (AGMA) a conclu que Domingo s'était comporté de manière inappropriée.

Domingo a déclaré à l'époque dans une déclaration qu'il respectait la décision des femmes de s'exprimer et qu'il était "vraiment désolé pour le mal que je leur ai causé."

Ces découvertes ont incité l'Espagne à annuler les représentations prévues du ténor devenu baryton dans des théâtres financés par des fonds publics. Les institutions américaines, dont le Metropolitan Opera de New York et l'Opéra de San Francisco, ont également annulé les engagements prévus.

Domingo a démissionné de son poste de directeur général du Los Angeles Opera, dont la propre enquête a jugé "crédibles" 10 allégations le concernant.

Aucune des allégations n'a donné lieu à une action en justice.

Dans une interview accordée au journal espagnol El Mundo en janvier 2022, Domingo a nié avoir harcelé qui que ce soit et a déclaré qu'il avait l'impression d'avoir été condamné par le tribunal de l'opinion publique parce qu'il n'avait pas parlé.

L'enquête de l'AGMA était partielle, a-t-il dit, et contenait peu de faits concrets.

Domingo est retourné en Espagne pour participer à un concert de charité en juin après une absence de près d'un an et demi, et s'est produit dans d'autres pays.