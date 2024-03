Guild Holdings Company est une société hypothécaire qui propose des produits hypothécaires résidentiels. Les segments de la société comprennent l'origination et les services. Le secteur de l'origination exerce ses activités d'origination de prêts sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Le segment Origination est principalement responsable des activités d'origination, d'acquisition et de vente de prêts. Dans le secteur de la gestion, la société gère les prêts à partir de son siège social de San Diego, en Californie. Le secteur de la gestion fournit un flux de trésorerie pour soutenir le secteur de l'origination. Il est principalement responsable des activités de gestion de tous les prêts du portefeuille de la société, qui comprennent la collecte et la remise des paiements de prêts, la gestion des comptes de saisie de l'emprunteur pour les taxes et l'assurance, les remboursements de prêts, l'atténuation des pertes et les activités de forclusion. Elle a développé une plateforme de gestion interne. Elle exerce des activités de montage de prêts dans environ 49 États et dans le district de Columbia.