CHIFFRE D'AFFAIRES PREMIER TRIMESTRE 2021 : +167%

Les ventes du Groupe dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni affichent une hausse combinée de plus de 193%, en Amérique du Nord de 114% et dans les autres pays de 188%.

eSport Racing : Au premier trimestre, Thrustmaster a préparé activement le lancement de sa toute nouvelle roue Ferrari, la Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition , qui vient tout juste d'être commercialisée auprès du Public depuis le 20 avril dernier. Véritable réplique de jeu de la roue de la célèbre Ferrari SF1000 de Formule 1, cette roue possède un plastron 100% carbone. Ce nouveau volant est inédit pour Thrustmaster par son écran intégré interactif connecté au jeu directement ou en télémétrie sans fil. Ses vingt-cinq boutons d'action et son tableau de bord capable d'afficher soixante-neuf informations différentes permettent une simulation toujours plus proche du réel. Le site français www.jeuxvideo.com petit bijou » et lui a attribué la note de 18 sur 20 dans un article paru le lendemain de la sortie de cette roue.

En janvier dernier, Thrustmaster a signé un partenariat avec la « FIA Rally Star » pour détecter de futurs pilotes de course grâce à un programme de trois ans. Thrustmaster fournira aux différentes fédérations mondiales de sport automobile un ensemble d'accessoires issus de son riche écosystème racing. Fin mars, Thrustmaster a également annoncé le renouvellement de sa collaboration avec Ferrari Esports en tant que « partenaire technique officiel ». Les ambassadeurs de la marque se démarquent avec YUAN YIFAN qui a été sacré pilote Champion de Formule 1 2020 pour la Chine sur la série F1 ESPORTS SERIES. Thrustmaster est également sponsor officiel de la compétition DIRT Rally 2.0 et vient de signer avec de nouveaux ambassadeurs dans des spécialités de course comme le « drift ».

Flying/Joysticks : Pour accroître l'immersion dans le jeu, Thrustmaster poursuit le développement de l'écoystème Thrustmaster Civil Aviation grâce au lancement de nouveaux compléments parmi lesquels le TCA Quadrant Add-On Airbus Edition , réplique ergonomique Airbus, qui permet d'aborder sereinement différentes manœuvres grâce notamment à ses aérofreins. Les nouveaux partenariats avec des « flysimmers » dont celui avec l'a ncien pilote de chasse de l'aéronautique navale, Pierre-Henri « ATE » Chuet pour la France, permet de conseiller les pilotes virtuels sur les meilleures façons de réaliser des prouesses aériennes comme se poser sur un porte-avion.

Actualités Hercules: Hercules a dévoilé début mars son coffret exclusif en édition limitée avec la sortie du DJControl Inpulse 500 Gold Edition qui vient conforter le succès du DJControl Inpulse 500, plébiscité comme l'un des meilleurs contrôleurs de l'année 2020. Son lancement en « Stream Live » a été orchestré avec des partenaires et des influenceurs dans le monde entier. Cette édition limitée, qui accompagnera tout naturellement la nouvelle génération de DJs, se distingue par son design et l'intégration du logiciel Serato DJ Pro.

Situation financière au 31 mars 2021

L'endettement net hors valeurs mobilières de placement est négatif à -18,8 M€.

La valeur du portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement en titres Ubisoft Entertainment est de 28,8 M€.

Perspectives

La demande des accessoires du Groupe reste dynamique.

Dans un contexte logistique difficile, le Groupe maintient sa prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros en 2021 et d'un résultat opérationnel courant supérieur à 20 millions d'euros.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 10 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Roumanie et Chine - Shanghaï, Shenzhen et Hong-Kong) et diffuse ses produits dans plus de cent quarante pays.

La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. Contact :

