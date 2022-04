GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 56% AU PREMIER TRIMESTRE 2022

Carentoir, le 28 avril 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 56% AU PREMIER TRIMESTRE 2022

Données non auditées (en millions d'euros) 1er janvier 2022 au 31 mars 2022

Thrustmaster

2022 52,9

2021 34,0

Variation

+56%

Accessoires de jeux

52,9

34,0

+56%

Hercules

3,0

1,8

+67%

Périphériques numériques

OEM *

3,0 0,0

1,6 0,2

+88% -

TOTAL

55,9

35,8

+56%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer).

Après une année 2021 record, le chiffre d'affaires du Groupe a fortement progressé au premier trimestre 2022, affichant une croissance de 56% à 55,9 millions d'euros contre 35,8 millions d'euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de Thrustmaster est en hausse de 56%, porté par l'actualité des jeux de course et par le lancement de plusieurs nouveautés du Groupe.

La dynamique des ventes de consoles DJControl Inpulse a tiré la croissance d'Hercules avec + 67%.

La croissance a été forte sur toutes les zones avec l'Amérique du Nord en progression de 87%, l'Europe et le Royaume-Uni de 40% et le reste du monde de 64%.

Actualités Thrustmaster

• Racing : Le Groupe a bénéficié du lancement le 4 mars du jeu Gran Turismo™ 7 qui a dynamisé les ventes de la gamme de volants Thrustmaster pour PlayStation® : T-GT II et T300RS GT Edition sous licence officielle Gran Turismo™, ainsi que les volants T248, T150 et T80. Nouveautés Volants : Après le succès du lancement en fin d'année du volant T248 pour PlayStation®, Thrustmaster a commercialisé au premier trimestre 2022 la version du volant T248 pour Xbox Series X|S et Xbox One.

• Flying/Joysticks : Dans la gamme Thrustmaster Civil Aviation, Thrustmaster a lancé la version de base du TCA Yoke Boeing Edition sous licence Boeing et a poursuivi l'implantation du TCA Yoke Pack Boeing Edition, Yoke inspiré de l'emblématique Boeing 787 Dreamliner.

La sortie en mai prochain du film « Top Gun : Maverick », suite du célèbre Top Gun, devrait avoir un effet positif sur les ventes de jeux et dynamiser le marché mondial des joysticks.

Thrustmaster dispose d'une gamme adaptée, avec le Hotas Warthog™, le manche F/A-18C (l'avion du film) pour PC ainsi que son offre de joysticks pour consoles, T.Flight Hotas 4 pour PlayStation® et T.Flight Hotas One pour Xbox.

• ESWAP S PRO CONTROLLER : Le lancement le 28 avril de la manette ESWAP S PRO CONTROLLER, sous licence officielle Xbox Series X|S, Xbox One et compatible PC, va permettre aux « gamers » avides de compétition d'atteindre un niveau de précision maximal à un prix abordable à 129 euros. La manette modulaire, sa nouvelle génération de mini-sticks et sa réactivité hors du commun en feront un accessoire incontournable des gamers pour une expérience de jeu optimale. Les pré-commandes ont, elles, déjà commencé depuis le 14 avril 2022.

• eSport : L'actualité eSport est soutenue en ce début d'année 2022 avec la reprise de la nouvelle saison des Ferrari Esports Series depuis le 4 avril dernier, un programme dense des finales FIA Rally Star, les compétitions GT et les nombreux succès rencontrés par les différents pilotes sponsorisés par le Groupe.

Actualités Hercules

La dynamique de la gamme des consoles DJControl Inpulse a tiré la croissance d'Hercules avec +67% sur le trimestre. La DJControl Mix poursuit son implantation et prend son essor. La platine DJControl Inpulse 500 continue sa progression et la série limitée DJControl Inpulse 500 White Edition, qui vient d'être lancée, a encore renforcé l'attrait pour le modèle.

La participation d'Hercules au prochain salon américain NAMM SHOW en juin prochain lui permettra de rencontrer de nouveau ses clients et de présenter ses nouveautés de fin d'année.

Actualités Supply chain

Les productions et les expéditions d'Asie ont été perturbées pendant une semaine au mois de mars lors du confinement de Shenzhen mais elles ont repris normalement depuis le 21 mars dernier. Le Groupe n'est pas impacté par les confinements du Nord de la Chine.

Situation financière au 31 mars 2022

• L'endettement net hors valeurs mobilières de placement est négatif à -21,4 M€.

• La valeur du portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement en titres Ubisoft Entertainment est de 17,7 M€.

Perspectives

Le Groupe lancera au second semestre des nouveautés Hercules et Thrustmaster. Il maintient la prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros et d'un résultat opérationnel supérieur à 30 millions d'euros pour l'exercice 2022.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 10 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Roumanie et Chine - Shanghaï, Shenzhen et Hong-Kong) et diffuse ses produits dans plus de cent cinquante pays.

La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - www.guillemot.com