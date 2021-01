Guillemot : CROISSANCE DE 98% DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE ANNUEL 2020

Les ventes du Groupe ont progressé de façon très significative dans toutes les régions avec des records de ventes aux Etats-Unis, en Allemagne, Pologne, Australie et Chine. Grâce à cette dynamique, le Groupe a accéléré sa stratégie de mise en place de nouveaux partenariats directs avec des etailers majeurs (BOX UK, AMAZON Japon, Arabie Saoudite et UAE, Cdiscount…).

Au quatrième trimestre 2020, Thrustmaster a accéléré sa croissance à +196%, grâce au succès des ventes de ses accessoires Flying de la gamme AIRBUS qui ont tiré l'activité, et à la dynamique des segments Racing et manettes.

avions AIRBUS. Il promet une expérience de jeu immersive avec boutons et détentes réalistes, spécialement conçus pour contrôler les séquences d'approches et d'atterrissages.

: Thrustmaster a soutenu ses pilotes officiels dans de nouvelles compétitions eSport, et a renforcé l'intérêt à s'équiper en accessoires de la marque. Grâce à son écosystème de différents volants, pédaliers, leviers de vitesses et freins à main, la gamme a maintenu l'attrait et la dynamique de ce segment avec de nouveaux bundles par spécialité de course (Formule 1, Rallyes, GT...). Gamepads : Porté par le succès du premier gamepad ESWAP PRO CONTROLLER lancé il y un an, Thrustmaster a lancé fin décembre son ESWAP X PRO CONTROLLER sous licence officielle Xbox Series X|S et Xbox One. Le site français Clubic l'a qualifié de « grande réussite » et de « Rolls des manettes filaires » le 17 janvier dernier. Le site anglais KeenGamer, qui compte plus de 770 000 visites par mois, lui a également attribué la note de 9,4 sur 10 en mentionnant qu'il « combine le meilleur de toutes les options des contrôlleurs dans un seul produit ».

Actualités Hercules

Dans la même lignée qu'au troisième trimestre, Hercules continue sa progression avec le succès des ventes de ses contrôleurs Inpulse dont le Hercules DJControl Inpulse 500 lancé en juillet. L'animation avec les partenaires et des bundles dédiés ont permis de retenir l'attention des futurs DJs. De nombreux contenus de la DJ Academy Hercules ont permis de servir les nouveaux besoins de perfectionnement de la communauté, sa gamme Hercules DJControl Inpulse se positionnant comme la gamme DJ simple et performante pour apprendre le DJing.

COVID-19

La transformation de courses de Formule 1 et d'endurance en courses virtuelles sur PC et consoles a renforcé l'intérêt pour l'eSport. Ceci, couplé aux mesures du « Stay at home, a remis l'accent sur le jeu vidéo et le besoin d'équipement en accessoires spécialisés pour être performant. Depuis l'été, le Groupe a encore accéléré sa production pour satisfaire la demande.

Actualités Logistique

Le Groupe fait face actuellement à une augmentation des prix des containers au départ de l'Asie. Par ailleurs, le Groupe est fier d'avoir été du voyage inaugural du premier porte-conteneurs propulsé au Gaz Naturel Liquéfié au monde, le CMA CGM Jacques SAADE, avec six conteneurs chargés sur le premier bateau. Véritable révolution dans le monde du transport maritime, il permet de réduire de 20% l'émission de CO2 par rapport à une motorisation au fuel et de plus de 90% les émissions de particules fines, de dioxyde de soufre et d'azote. Cette démarche, associée en parallèle à des transports ferroviaires, témoigne de la volonté du Groupe de réduire son empreinte carbone pour ses transports.

Perspectives 2021

S'appuyant sur la dynamique commerciale de ses gammes Flying et Racing et la demande « on line » toujours très soutenue, le Groupe prévoit une année 2021 en croissance avec un marché très dynamique et un second semestre qui bénéficiera de l'augmentation du parc installé des nouvelles consoles de jeux et d'une bonne actualité en jeux vidéo, particulièrement dans l'univers Flying.

