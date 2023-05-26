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    GUI   FR0000066722

GUILLEMOT CORPORATION

(GUI)
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Guillemot : Document AMF CP. 2023DD911920

26/05/2023 | 19:21
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2023DD911920

25 mai 2023

FR0000066722 - DD166815

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ARMAND GUILLEMOT personne liée à CHRISTIAN GUILLEMOT, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GUILLEMOT CORPORATION

LEI : 969500N24EZ7HPKJiV79

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : DON RECU DE TITRES GUILLEMOT CORPORATION

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000066722

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 45 263.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 45 263.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 mai 2023

COMMENTAIRES :

DONATION RECUE DE M. Christian GUILLEMOT en titres GUILLEMOT CORPORATION

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Guillemot Corporation SA published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:19:56 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 16,0 M 17,2 M -
Tréso. nette 2022 40,6 M 43,5 M -
PER 2022 6,42x
Rendement 2022 3,95%
Capitalisation 103 M 110 M -
VE / CA 2022 0,33x
VE / CA 2023 0,45x
Nbr Employés -
Flottant 32,3%
Graphique GUILLEMOT CORPORATION
Durée : Période :
Guillemot Corporation : Graphique analyse technique Guillemot Corporation | Zonebourse
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Tendances analyse technique GUILLEMOT CORPORATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 6,74 €
Objectif de cours Moyen 9,84 €
Ecart / Objectif Moyen 45,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Claude Michel Marcel Guillemot Chairman & Chief Executive Officer
Christian Jean-Pierre Guillemot Director & Deputy CEO-Administration
Marie-Hélène Lair Independent Director
Maryvonne le Roch-Nocera Independent Director
Gérard Jean Louis Guillemot Director & Deputy CEO-Marketing Research
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GUILLEMOT CORPORATION-47.43%110
DELL TECHNOLOGIES INC.19.54%35 092
HP INC.11.65%30 447
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY-8.08%19 010
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC14.26%12 448
LENOVO GROUP LIMITED11.39%11 053
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