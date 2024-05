Guillemot Corporation est spécialisé dans la conception et la commercialisation de matériels et d'accessoires de loisirs pour PC et consoles. Coté en Bourse depuis 1998 et actif dans ce secteur depuis 1984, le groupe est un acteur incontournable du marché des loisirs interactifs avec ses deux marques, Hercules et Thrustmaster. Spécialisé dans la conception et la commercialisation de périphériques numériques et d'accessoires pour PC et consoles de jeux, Guillemot Corporation articule ses activités autour de ses 2 marques phares : Hercules pour le segment des matériels et périphériques numériques (haut-parleurs sans fil pour Smartphones et tablettes, platines de mixage pour DJ amateurs et semi-professionnels, casques DJ audio, etc.), la marque s'étant recentrée au cours de l'année 2013 sur les produits audio, et Thrustmaster pour les accessoires de jeux pour PC et consoles de jeux pour joueurs expérimentés et occasionnels.

Secteur Matériel informatique