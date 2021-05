Guillemot : AGM du 27/05/2021 – Exposé sommaire de la situation de la société et du groupe au cours de l'exercice écoulé

Finalisé un accord commercial important avec Sweetwater.com, le géant de la vente d'instruments de musique en ligne aux Etats-Unis,

Etats-Unis, Développé l'animation du marché avec les partenaires et a créé des bundles dédiés pour retenir l'attention des futurs DJs.

Hercules, avec des ventes en hausse de 65% au quatrième trimestre, a maintenu une progression du même ordre qu'aux trimestres précédents.

1.2.1. Les contrôleurs DJ

La gamme de contrôleurs Inpulse a été enrichie en 2020 avec le contrôleur Hercules DJControl Inpulse 500 qui est venu conforter le succès de cette gamme. Sorti mi-juin, ce nouveau contrôleur DJ ultra-performant et tout-en-un a été conçu pour aider les jeunes DJs à se produire dans des lieux publics. Incluant les logiciels Serato DJ Lite et DJUCED pour s'initier, évoluer et performer, ce contrôleur répond parfaitement à leurs attentes et leur permet d'atteindre leurs ambitions. Il intègre non seulement des guides d'apprentissage du DJing et l'Assistant de Musique Intelligent de DJUCED mais également de nombreuses fonctionnalités pour aider les DJs à progresser.

Par ailleurs, au dernier salon américain NAMM Show à Anaheim en janvier 2020, le contrôleur Hercules DJStarter Kit a gagné un prix « Namm U Best In Show » dans la catégorie « Gotta Stock It », i.e. « Best seller ». Sur vingt-sept gagnants, ce contrôleur était le seul produit DJ depuis deux ans dans la catégorie DJ, le dernier produit DJ à avoir gagné ce prix remontant à 2017.

1.2.2. Le logiciel DJUCED

Le logiciel DJ Hercules DJUCED, lancé en 2011, est un logiciel apprécié et performant qui compte plus de 180 000 utilisateurs entre mai 2019 et mai 2020.

Chaque année, de nouvelles évolutions sont intégrées comme :

Une interface qui correspond à tous les souhaits (Du débutant à l'utilisateur avancé : l'interface s'adapte à tous les usages , et est plus simple, ergonomique et intuitive),

Un démarrage simplifié, DJ Academy intégrée et de nouveaux modes de l'échantillonneur,

DJ Academy intégrée, de nombreuses vidéos de DJ pour apprendre les bases du DJ,

IMA : un assistant intelligent pour de meilleures sélections de morceaux,

Les plateformes de Streaming professionnelles Beatport et Beatsource pour toujours avoir les meilleurs morceaux à disposition des DJs.

De plus, le logiciel DJUCED, inclus dans la plupart des contrôleurs DJ, a lancé sa version 5.0 qui intègre Beatport LINK, pour offrir aux utilisateurs la possibilité de découvrir et jouer avec plus de six millions de pistes, directement dans DJUCED. Fondé en 2004, Beatport est aujourd'hui la meilleure source de musique électronique pour les DJs, les producteurs et leurs fans.

1.2.3. Les casques DJ

Quelques mois après le lancement de son contrôleur Hercules DJControl Inpulse 500, Hercules a étendu sa gamme de casques avec le lancement en octobre 2020 de son tout nouveau casque pour mixer en live, Hercules HDP DJ60. Elégant, confortable et précis, il restitue une excellente qualité sonore, indispensable pour permettre au DJ débutant comme au DJ avancé de mixer en public. Ce casque audio de qualité professionnelle possède des drivers avec une réponse en fréquence de 15Hz-22kHz, et une sensibilité de 105 dB.

2. RESULTAT DU GROUPE Les principaux agrégats des comptes consolidés de Guillemot Corporation pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020 s'établissent comme suit : En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires 120,6 60,9 81,2 Résultat opérationnel courant 19,0 -2,6 6,9 Résultat opérationnel 23,1 -2,6 6,9 Résultat financier * 7,4 -4,6 3,1 Résultat net consolidé 29,8 -6,4 12,2 Résultat de base par action 1,95 € -0,42 € 0,80 € Capitaux propres 79,7 50,3 58,3 Endettement net (hors VMP) ** -18,2 10,2 7,9 Stocks 20,6 21,4 24,9 Immobilisations incorporelles 15,4 11,4 11,1 Actifs financiers courants (Part VMP) 35,0 27,3 31,3