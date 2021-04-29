Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Guillemot Corporation
  6. Actualités
  7. Synthèse
    GUI   FR0000066722

GUILLEMOT CORPORATION

(GUI)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Guillemot : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

29/04/2021 | 10:09
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

1

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

Le présent document inclut également

le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise in extenso.

Le document d'enregistrement universel a été déposé le 28 avril 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

Le tableau de correspondance fourni en page 215 du présent document d'enregistrement universel permet de retrouver les informations mentionnées aux annexes 1 et 2 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019.

Le présent document est disponible sur le site Internet de l'émetteur (www.guillemot.com) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Il sera adressé sans frais à toute personne qui en fait la demande par écrit à l'adresse suivante : GUILLEMOT CORPORATION S.A., BP 2, 56204 La Gacilly Cedex, France.

2

En application de l'article 19 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent document d'enregistrement universel :

Les informations incluses dans ces documents autres que celles citées ci-dessus ont été, le cas échéant, remplacées et/ou mises à jour par des informations incluses dans le présent document d'enregistrement universel.

3

SOMMAIRE

RAPPORT DE GESTION 2020.........................................................................................................

8

1.

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE 2020 ......................................................

8

1.1

HERCULES : UNE EXPERTISE ET UN SAVOIR-FAIREAU SERVICE DES DJS ................................................................................

10

1.2

THRUSTMASTER : LA REFERENCE MONDIALE DES ACCESSOIRES DE JEUX CONSOLES ET PC........................................................

14

2.

ACTIVITES DE LA SOCIETE ET DU GROUPE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ......................

23

3. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE

ET DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE 2020............................................................................................

23

3.1

UNE SOLIDE CROISSANCE MONDIALE AVEC UNE FORTE INTENSIFICATION DES VENTES EN LIGNE ................................................

24

3.2

UNE CHAINE LOGISTIQUE MONDIALE ET EFFICACE ...........................................................................................................

25

3.3

EVOLUTION DU SERVICE CONSOMMATEURS ..................................................................................................................

26

3.4 UNE POLITIQUE MARKETING AU CŒUR DE L'EXPERIENCE CONSOMMATEUR, PENSEE EN COLLABORATION AVEC DES PARTENARIATS

PRESTIGIEUX PRESENTEE PAR DES DEFENSEURS DE LA MARQUE ..........................................................................................

26

3.5

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DU GROUPE.............................................................................................................

26

3.6

PARTICIPATION DU GROUPE AUX PLUS GRANDS SALONS INTERNATIONAUX : UNE ANNEE RICHE EN COMPETITIONS VIRTUELLES.......

27

3.7 DE NOMBREUX ARTICLES DE PRESSE POSITIFS, DES RECOMPENSES INTERNATIONALES AVEC UNE ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX 27

4.

RESULTATS DU GROUPE - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

.........31

4.1

CHIFFRES-CLESDU GROUPE ET INFORMATIONS CHIFFREES SECTORIELLES .............................................................................

31

4.2

PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET AFFECTATION DU RESULTAT.................................

32

5.

DEPENDANCE EVENTUELLE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE ..........................................................................

37

6.

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ....................................................................................................................

37

7.

STRATEGIE ET OBJECTIFS DE LA SOCIETE ET DU GROUPE..............................................................................

37

8.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE ...................................................

38

9.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE.................................

38

10. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE DEPUIS LA CLOTURE DE

L'EXERCICE ...................................................................................................................................................

38

11.

FILIALES ET PARTICIPATIONS ........................................................................................................................

39

11.1

ORGANIGRAMME DU GROUPE GUILLEMOT CORPORATION AU 31 DECEMBRE 2020 .............................................................

39

11.2

LA SOCIETE-MERE ....................................................................................................................................................

39

11.3

LES FILIALES DE MARKETING ET DE VENTE ......................................................................................................................

40

11.4

LES FILIALES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ...........................................................................................................

40

11.5

LES AUTRES FILIALES .................................................................................................................................................

40

12.

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE ET SON CAPITAL SOCIAL ...........................................................

40

12.1

INFORMATIONS SUR LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE.....................................................................................................

40

12.2

INFORMATIONS SUR LE TITRE GUILLEMOT CORPORATION.................................................................................................

45

13.

FACTEURS DE RISQUES .................................................................................................................................

46

13.1

RISQUES LIES AUX SOURCES D'APPROVISIONNEMENT ......................................................................................................

46

13.2

RISQUES SUR PORTEFEUILLE D'ACTIONS ........................................................................................................................

46

13.3

RISQUES LIES AU PROTECTIONNISME ............................................................................................................................

47

13.4

RISQUES TECHNOLOGIQUES .......................................................................................................................................

47

13.5

RISQUES LIES A LA FLUCTUATION SAISONNIERE D'ACTIVITE................................................................................................

47

13.6

RISQUE SANITAIRE....................................................................................................................................................

47

13.7

RISQUES LIES AUX ACCORDS DE LICENCES ......................................................................................................................

48

14. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES RELATIVES A L'ELABORATION ET AU

TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

...................................................................48

14.1

OBJECTIFS DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE .......................................................................................................

48

14.2

ORGANISATION GENERALE DU CONTROLE INTERNE .........................................................................................................

48

4

15.

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES..............................................................

57

15.1

INFORMATIONS SOCIALES ..........................................................................................................................................

57

15.2

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES.........................................................................................................................

61

15.3

INFORMATIONS SOCIETALES .......................................................................................................................................

65

16.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ...........................................................................................

67

17.

ANNEXE 1 : TABLEAU FINANCIER..................................................................................................................

68

17.1

TABLEAU FINANCIER DE LA SOCIETE GUILLEMOT CORPORATION S.A...................................................................................

68

17.2

TABLEAU FINANCIER DU GROUPE GUILLEMOT CORPORATION ...........................................................................................

68

18.

ANNEXE 2 : TABLEAU D'EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL DE GUILLEMOT CORPORATION S.A......................

69

19.

ANNEXE 3 : RAPPORT SPECIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D'ACTIONS .....................

71

20.

ANNEXE 4 : RAPPORT SPECIAL SUR LES ACTIONS GRATUITES.......................................................................

71

21.

ANNEXE 5 : RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ...............

72

21.1

CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE .....................................................................................................................

72

21.2

ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE GUILLEMOT CORPORATION S.A..............................................................

72

21.3

CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION..........................................

81

21.4

EVALUATION DES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPERATIONS COURANTES ET CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES...........

83

21.5

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-37-4DU CODE DE COMMERCE ...........................................................................

85

21.6

REMUNERATIONS DES MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION............................................................

85

21.7

DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL..................................................

114

21.8

RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES ..........................................................................................................................

115

21.9

PARTICIPATIONS DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE .......................................................................................

115

21.10 ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE (ARTICLE L.22-10-11 DU CODE DE COMMERCE). 115

COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2020 ............................................................

117

1.

BILAN CONSOLIDE ......................................................................................................................................

117

2. ETAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

...................................................................................................................................................................118

3.

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ...................................................................

119

4.

TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE ........................................................................................

120

5.

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES .......................................................................................................

121

5.1

INFORMATIONS GENERALES .....................................................................................................................................

121

5.2

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 2020.........................................................................................................

121

5.3

REFERENTIEL.........................................................................................................................................................

122

5.4

PRINCIPALES METHODES COMPTABLES .......................................................................................................................

122

5.5

PERIMETRE DE CONSOLIDATION ................................................................................................................................

128

5.6

INFORMATION SECTORIELLE .....................................................................................................................................

128

5.7

NOTES SUR LE BILAN...............................................................................................................................................

130

5.8

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT .........................................................................................................................

139

6.

EVENEMENTS POST CLOTURE.....................................................................................................................

143

7.

DONNEES RELATIVES A LA SOCIETE-MERE GUILLEMOT CORPORATION S.A................................................

143

8.

HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES .........................................................................

144

9.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES.........................................

145

5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Guillemot Corporation SA published this content on 29 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2021 08:08:07 UTC.


© Publicnow 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur GUILLEMOT CORPORATION
10:17GUILLEMOT  : Mise a disposition du document d'enregistrement universel incluant ..
PU
10:09GUILLEMOT  : Document d'enregistrement universel incluant le rapport financier a..
PU
21/04GUILLEMOT CORPORATION  : Convocation Assemblée générale mixte
CO
09/04Les valeurs à suivre vendredi 9 avril 2021 à Paris -
AO
09/04UBISOFT  : nomination d'une chief people officer
CF
08/04Les valeurs à suivre vendredi 9 avril 2021 à la Bourse de Paris -
AO
08/04UBISOFT  : nomme une Chief People Officer
AO
29/03BOURSE DE PARIS : Un appel de marge qui pique un peu
29/03AVIS D'ANALYSTES DU JOUR  : Carrefour, Adecco, BMW, Volkswagen, Electrolux, Hugo..
26/03GUILLEMOT  : Présentation des Résultats Annuels 2020
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur GUILLEMOT CORPORATION
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 121 M 146 M -
Résultat net 2020 29,8 M 36,1 M -
Tréso. nette 2020 53,1 M 64,4 M -
PER 2020 4,39x
Rendement 2020 -
Capitalisation 227 M 274 M -
VE / CA 2019 0,32x
VE / CA 2020 0,64x
Nbr Employés -
Flottant 26,8%
Graphique GUILLEMOT CORPORATION
Durée : Période :
Guillemot Corporation : Graphique analyse technique Guillemot Corporation | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GUILLEMOT CORPORATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
 
Recommandation moyenne -
Nombre d'Analystes
Objectif de cours Moyen
Dernier Cours de Cloture 14,90 
Ecart / Objectif Haut -
Ecart / Objectif Moyen -
Ecart / Objectif Bas -
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Claude Michel Marcel Guillemot Chairman & Chief Executive Officer
Christian Jean-Pierre Guillemot Director & Deputy CEO-Administration
Marie-Hélène Lair Independent Director
Maryvonne le Roch-Nocera Independent Director
Michel Jean Yves Guillemot Director & Deputy CEO-Strategy
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GUILLEMOT CORPORATION74.07%274
UNISPLENDOUR CORPORATION LIMITED-13.25%7 773
SYNNEX CORPORATION53.81%6 495
SEIKO EPSON CORPORATION26.32%6 194
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD.-1.62%2 138
DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED44.47%1 088
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ