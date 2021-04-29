Guillemot : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020
Le présent document inclut également
le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise in extenso.
Le document d'enregistrement universel a été déposé le 28 avril 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.
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2
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3
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SOMMAIRE
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➢
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RAPPORT DE GESTION 2020.........................................................................................................
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8
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1.
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ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE 2020 ......................................................
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8
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1.1
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HERCULES : UNE EXPERTISE ET UN SAVOIR-FAIREAU SERVICE DES DJS ................................................................................
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10
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1.2
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THRUSTMASTER : LA REFERENCE MONDIALE DES ACCESSOIRES DE JEUX CONSOLES ET PC........................................................
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14
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2.
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ACTIVITES DE LA SOCIETE ET DU GROUPE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ......................
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23
3. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE
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ET DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE 2020............................................................................................
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23
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3.1
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UNE SOLIDE CROISSANCE MONDIALE AVEC UNE FORTE INTENSIFICATION DES VENTES EN LIGNE ................................................
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24
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3.2
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UNE CHAINE LOGISTIQUE MONDIALE ET EFFICACE ...........................................................................................................
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25
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3.3
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EVOLUTION DU SERVICE CONSOMMATEURS ..................................................................................................................
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26
3.4 UNE POLITIQUE MARKETING AU CŒUR DE L'EXPERIENCE CONSOMMATEUR, PENSEE EN COLLABORATION AVEC DES PARTENARIATS
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PRESTIGIEUX PRESENTEE PAR DES DEFENSEURS DE LA MARQUE ..........................................................................................
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26
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3.5
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ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DU GROUPE.............................................................................................................
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26
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3.6
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PARTICIPATION DU GROUPE AUX PLUS GRANDS SALONS INTERNATIONAUX : UNE ANNEE RICHE EN COMPETITIONS VIRTUELLES.......
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27
3.7 DE NOMBREUX ARTICLES DE PRESSE POSITIFS, DES RECOMPENSES INTERNATIONALES AVEC UNE ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX 27
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4.
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RESULTATS DU GROUPE - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
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.........31
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4.1
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CHIFFRES-CLESDU GROUPE ET INFORMATIONS CHIFFREES SECTORIELLES .............................................................................
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31
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4.2
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PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET AFFECTATION DU RESULTAT.................................
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32
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5.
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DEPENDANCE EVENTUELLE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE ..........................................................................
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37
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6.
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POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ....................................................................................................................
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37
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7.
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STRATEGIE ET OBJECTIFS DE LA SOCIETE ET DU GROUPE..............................................................................
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37
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8.
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EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE ...................................................
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38
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9.
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EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE.................................
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38
10. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE DEPUIS LA CLOTURE DE
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L'EXERCICE ...................................................................................................................................................
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38
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11.
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FILIALES ET PARTICIPATIONS ........................................................................................................................
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39
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11.1
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ORGANIGRAMME DU GROUPE GUILLEMOT CORPORATION AU 31 DECEMBRE 2020 .............................................................
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39
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11.2
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LA SOCIETE-MERE ....................................................................................................................................................
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39
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11.3
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LES FILIALES DE MARKETING ET DE VENTE ......................................................................................................................
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40
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11.4
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LES FILIALES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ...........................................................................................................
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40
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11.5
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LES AUTRES FILIALES .................................................................................................................................................
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40
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12.
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INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE ET SON CAPITAL SOCIAL ...........................................................
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40
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12.1
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INFORMATIONS SUR LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE.....................................................................................................
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40
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12.2
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INFORMATIONS SUR LE TITRE GUILLEMOT CORPORATION.................................................................................................
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45
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13.
|
FACTEURS DE RISQUES .................................................................................................................................
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46
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13.1
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RISQUES LIES AUX SOURCES D'APPROVISIONNEMENT ......................................................................................................
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46
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13.2
|
RISQUES SUR PORTEFEUILLE D'ACTIONS ........................................................................................................................
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46
|
13.3
|
RISQUES LIES AU PROTECTIONNISME ............................................................................................................................
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47
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13.4
|
RISQUES TECHNOLOGIQUES .......................................................................................................................................
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47
|
13.5
|
RISQUES LIES A LA FLUCTUATION SAISONNIERE D'ACTIVITE................................................................................................
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47
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13.6
|
RISQUE SANITAIRE....................................................................................................................................................
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47
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13.7
|
RISQUES LIES AUX ACCORDS DE LICENCES ......................................................................................................................
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48
14. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES RELATIVES A L'ELABORATION ET AU
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TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE
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...................................................................48
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14.1
|
OBJECTIFS DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE .......................................................................................................
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48
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14.2
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ORGANISATION GENERALE DU CONTROLE INTERNE .........................................................................................................
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48
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4
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15.
|
INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES..............................................................
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57
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15.1
|
INFORMATIONS SOCIALES ..........................................................................................................................................
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57
|
15.2
|
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES.........................................................................................................................
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61
|
15.3
|
INFORMATIONS SOCIETALES .......................................................................................................................................
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65
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16.
|
CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ...........................................................................................
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67
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17.
|
ANNEXE 1 : TABLEAU FINANCIER..................................................................................................................
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68
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17.1
|
TABLEAU FINANCIER DE LA SOCIETE GUILLEMOT CORPORATION S.A...................................................................................
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68
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17.2
|
TABLEAU FINANCIER DU GROUPE GUILLEMOT CORPORATION ...........................................................................................
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68
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18.
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ANNEXE 2 : TABLEAU D'EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL DE GUILLEMOT CORPORATION S.A......................
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69
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19.
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ANNEXE 3 : RAPPORT SPECIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D'ACTIONS .....................
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71
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20.
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ANNEXE 4 : RAPPORT SPECIAL SUR LES ACTIONS GRATUITES.......................................................................
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71
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21.
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ANNEXE 5 : RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ...............
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72
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21.1
|
CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE .....................................................................................................................
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72
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21.2
|
ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE GUILLEMOT CORPORATION S.A..............................................................
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72
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21.3
|
CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION..........................................
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81
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21.4
|
EVALUATION DES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPERATIONS COURANTES ET CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES...........
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83
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21.5
|
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-37-4DU CODE DE COMMERCE ...........................................................................
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85
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21.6
|
REMUNERATIONS DES MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION............................................................
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85
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21.7
|
DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL..................................................
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114
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21.8
|
RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES ..........................................................................................................................
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115
|
21.9
|
PARTICIPATIONS DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE .......................................................................................
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115
21.10 ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE (ARTICLE L.22-10-11 DU CODE DE COMMERCE). 115
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➢
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COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2020 ............................................................
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117
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1.
|
BILAN CONSOLIDE ......................................................................................................................................
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117
2. ETAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES
...................................................................................................................................................................118
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3.
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ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ...................................................................
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119
|
4.
|
TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE ........................................................................................
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120
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5.
|
ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES .......................................................................................................
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121
|
5.1
|
INFORMATIONS GENERALES .....................................................................................................................................
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121
|
5.2
|
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 2020.........................................................................................................
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121
|
5.3
|
REFERENTIEL.........................................................................................................................................................
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122
|
5.4
|
PRINCIPALES METHODES COMPTABLES .......................................................................................................................
|
122
|
5.5
|
PERIMETRE DE CONSOLIDATION ................................................................................................................................
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128
|
5.6
|
INFORMATION SECTORIELLE .....................................................................................................................................
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128
|
5.7
|
NOTES SUR LE BILAN...............................................................................................................................................
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130
|
5.8
|
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT .........................................................................................................................
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139
|
6.
|
EVENEMENTS POST CLOTURE.....................................................................................................................
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143
|
7.
|
DONNEES RELATIVES A LA SOCIETE-MERE GUILLEMOT CORPORATION S.A................................................
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143
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8.
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HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES .........................................................................
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144
|
9.
|
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES.........................................
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145
5
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Guillemot Corporation SA published this content on 29 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2021 08:08:07 UTC.