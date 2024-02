Guizhou Aviation Technical Development Co Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente d'anneaux forgés dans des matériaux métalliques difficiles à déformer pour l'aviation. Les principaux produits de la société sont des anneaux de forgeage pour moteurs d'avion. Ses pièces forgées pour moteurs d'avion sont principalement utilisées dans divers moteurs d'avion nationaux en phase de pré-recherche, de recherche et de service actif. Ses produits sont également utilisés dans les moteurs-fusées aérospatiaux, les missiles, les turbines à gaz embarquées, les turbines à gaz industrielles, l'énergie et d'autres domaines d'équipement haut de gamme. La société opère principalement sur le marché national.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense