Gujarat Ambuja Exports Limited est une société basée en Inde qui est principalement active dans le secteur de l'agro-transformation. La société fabrique des dérivés de l'amidon de maïs, des dérivés du soja, des ingrédients pour l'alimentation animale, du fil de coton et des huiles comestibles. Ses segments comprennent le fil de coton, la transformation du maïs, l'agro-transformation, l'électricité et autres. Le segment de l'agro-transformation comprend l'extraction de solvants, la minoterie et l'alimentation du bétail. Ses dérivés de l'amidon comprennent l'amidon de maïs, les dextrines, la maltodextrine, le dextrose anhydre, le dextrose monohydraté en poudre, le sirop de maïs à haute teneur en maltose, le glucose liquide et d'autres. Ses dérivés de soja comprennent la farine de soja dégraissée et entière, les faux grains, la lécithine de soja liquide, les granulés de soja et les pépites de soja. Ses ingrédients pour l'alimentation animale comprennent la farine de gluten de maïs/maïs, la farine d'extraction de colza et la farine de soja. Ses huiles alimentaires comprennent l'huile de soja raffinée, l'huile d'arachide filtrée, l'huile de coton raffinée, l'huile de palme raffinée, l'huile de maïs raffinée, le ghee vanaspati et le shortening de boulangerie.

Secteur Transformation des aliments